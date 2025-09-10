  1. Clienti privati
Passaggio di consegne Il neo premier francese Lecornu: «Ce la faremo». Bayrou offre il suo aiuto

SDA

10.9.2025 - 13:30

Sébastien Lecornu
Il nuovo primo ministro francese Sébastien Lecornu, durante la cerimonia di passaggio delle consegne dal suo predecessore François Bayrou, si è rivolto ai francesi esclamando: «Ce la faremo!».

Keystone-SDA

Francia. Macron ha deciso: il nuovo primo ministro è il 39enne Lecornu, ex ministro della Difesa

FranciaMacron ha deciso: il nuovo primo ministro è il 39enne Lecornu, ex ministro della Difesa

Lecornu ha ringraziato Bayrou e ha nuovamente «reso omaggio» al suo «coraggio» dopo 8 mesi alla guida del governo. «Dico alle francesi e ai francesi che ce la faremo», ha detto.

Il nuovo premier ha poi illustrato brevemente il suo «metodo» e il «cambiamento» che intende imprimere all'azione di governo. Durante la cerimonia ha promesso di «cambiare», anticipando che lui e i suoi collaboratori dovranno «essere più seri nel modo di lavorare con le opposizioni», oltre ad «essere più creativi».

«Servirà rompere con il passato e non soltanto nella forma o nel metodo – ha detto Lecornu – serve rompere anche sul fondo» delle questioni.

Francia. Macron tira dritto e gioca la carta Lecornu, un premier pacato di soli 39 anni

FranciaMacron tira dritto e gioca la carta Lecornu, un premier pacato di soli 39 anni

Anche Bayrou ha preso la parola, citando «tre parole» che gli vengono in mente lasciando palazzo Matignon: «Aiutare, unire e inventare».

«Aiutare – ha spiegato Bayrou al fianco di Lecornu – e io farò di tutto per aiutare il governo. Il mio aiuto è scontato nei prossimi mesi». «Unire, poiché – ha spiegato – non credo che il nostro Paese resterà eternamente fra divisioni, offese e violenza».

Infine, «inventare, perché non credo nemmeno che resteremo un Paese in cui politici e forze politiche continueranno a pretendere che la realtà non esista, che non si vuole vedere. Penso che dovremo inventare il mondo nuovo che si imporrà a partire dalla realtà».

