  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Francia Lecornu cerca di convincere il PS a non sfiduciarlo, ecco i suoi annunci 

SDA

16.1.2026 - 19:40

Il premier francese Sébastien Lecornu
Il premier francese Sébastien Lecornu
Keystone

Aumento del bonus di attività per più di 3 milioni di famiglie in difficoltà, nessun aumento della fiscalità per i nuclei familiari, 400 milioni per chi affitta alloggi come case popolari: queste alcune delle misure annunciate dal premier francese Sébastien Lecornu.

Keystone-SDA

16.01.2026, 19:40

16.01.2026, 19:56

Lecornu ha parlato al termine della prima giornata di sospensione del dibattito sulla legge di bilancio, una misura decisa giovedì sera quando il primo ministro si è reso conto dell'impossibilità di far passare il suo progetto di finanziaria ricorrendo al voto dei deputati. Sembra quindi deciso, a partire da martedì prossimo, il ricorso ad una delle «scorciatoie» che Lecornu avrebbe voluto evitare con il suo metodo di negoziatore: far approvare la manovra chiedendo la fiducia al governo oppure tramite un decreto.

Nel suo discorso, il premier non ha però chiarito quale sarà la strada prescelta, limitandosi ad annunciare concessioni in direzione soprattutto del Partito socialista, i cui voti basterebbero per evitare la sfiducia al governo e quindi l'approvazione della manovra.

«Questa legge di bilancio sarà diversa dal progetto iniziale – ha detto il premier -, è migliorata. Può unificare. Ed è, ne sono convinto, responsabile». Secondo lui, la finanziaria 2026 cosi come sarà sottoposta all'Assemblée Nationale, consentirà di ridurre il deficit al 5% del Pil e «forse anche al di sotto», se la crescita resterà «sostenuta».

I più letti

Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
La commovente storia di Giovanni Franzoni, vincitore di Wengen: «Non sono ancora una leggenda, solo un ragazzo normale»
Il passaporto svizzero è ora uno dei più potenti al mondo, ecco perché
Lite in casa Rossi, Valentino denuncia la compagna del papà. Ecco cosa è successo

Altre notizie

L'annuncio di Trump. Nasce il Board of peace per Gaza, ecco di cosa si tratta

L'annuncio di TrumpNasce il Board of peace per Gaza, ecco di cosa si tratta

Ecco cos'è successo. Usa e Taiwan fanno infuriare Pechino con un accordo sui microchip

Ecco cos'è successoUsa e Taiwan fanno infuriare Pechino con un accordo sui microchip

Nel centenario della sua morte. Gaudì, l'architetto che scolpì l'anima di Barcellona

Nel centenario della sua morteGaudì, l'architetto che scolpì l'anima di Barcellona