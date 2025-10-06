  1. Clienti privati
Francia Nominato il 9 settembre, il premier Lecornu ha già rassegnato le dimissioni

SDA

6.10.2025 - 09:58

Si dimette Sebastien Lecornu (nella foto di sabato 3 ottobre 2025) che diventa il primo ministro francese con il mandato più breve della storia.
Keystone

Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo fa sapere l'Eliseo.

06.10.2025, 09:58

06.10.2025, 10:01

Nominato il 9 settembre, Lecornu è stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra dopo aver svelato domenica sera parte della composizione del suo governo. Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea.

Lasciando Matignon (la sede del governo, ndr) 27 giorni dopo la sua nomina, scrive Le Figaro, Lecornu diventa il primo ministro con il mandato più breve della storia.

