Politica Lee, presidente della Corea del Sud:  «Gli arresti avranno un impatto sugli investimenti di Seul negli Usa»

SDA

11.9.2025 - 07:11

Queste immagini hanno scioccato in Corea del Sud
Queste immagini hanno scioccato in Corea del Sud
Keystone

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha detto che il massiccio blitz della scorsa settimana delle autorità dell'immigrazione Usa in una fabbrica Hyundai-LG in costruzione in Georgia, potrebbe avere un «impatto significativo» sui futuri investimenti diretti.

Keystone-SDA

11.09.2025, 07:11

11.09.2025, 07:49

L'operazione, con centinaia di lavoratori sudcoreani incatenati e ammanettati, è stata «sconcertante», ha aggiunto Lee, nel briefing con i media ai 100 giorni dal suo insediamento.

È un evento che «potrebbe avere un impatto significativo sulle future decisioni di investimento, in particolare quando si valuta la fattibilità di operazioni dirette negli Usa».

