Queste immagini hanno scioccato in Corea del Sud Keystone

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha detto che il massiccio blitz della scorsa settimana delle autorità dell'immigrazione Usa in una fabbrica Hyundai-LG in costruzione in Georgia, potrebbe avere un «impatto significativo» sui futuri investimenti diretti.

L'operazione, con centinaia di lavoratori sudcoreani incatenati e ammanettati, è stata «sconcertante», ha aggiunto Lee, nel briefing con i media ai 100 giorni dal suo insediamento.

È un evento che «potrebbe avere un impatto significativo sulle future decisioni di investimento, in particolare quando si valuta la fattibilità di operazioni dirette negli Usa».