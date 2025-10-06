Un pullman con attivisti della Global Sumud Flotilla all'uscita dalla prigione di Beersheba, (foto del 2 ottobre 2025) Keystone

Il servizio penitenziario israeliano (Ips) ha informato gli avvocati di Adalah dell'intenzione di espellere oggi circa 170 partecipanti alla Global Sumud Flotilla, senza fornire dettagli come nomi, nazionalità o destinazioni.

Lo rende noto il team legale internazionale che assiste gli attivisti detenuti in Israele.

«Questo fa seguito all'espulsione di circa 170 partecipanti avvenuta ieri e oggi – aggiungono gli avvocati di Adalah – la maggior parte dei quali è stata trasferita in aereo a Istanbul, mentre gruppi più piccoli sono stati portati in Italia e Spagna».