Medio OrienteI legali della Flotilla: «Oggi saranno espulsi da Israele 170 attivisti»
6.10.2025 - 07:14
Il servizio penitenziario israeliano (Ips) ha informato gli avvocati di Adalah dell'intenzione di espellere oggi circa 170 partecipanti alla Global Sumud Flotilla, senza fornire dettagli come nomi, nazionalità o destinazioni.
06.10.2025, 08:12
Lo rende noto il team legale internazionale che assiste gli attivisti detenuti in Israele.
«Questo fa seguito all'espulsione di circa 170 partecipanti avvenuta ieri e oggi – aggiungono gli avvocati di Adalah – la maggior parte dei quali è stata trasferita in aereo a Istanbul, mentre gruppi più piccoli sono stati portati in Italia e Spagna».