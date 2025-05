Per la prima volta, un americano è a capo della Chiesa cattolica. Francisco Seco/AP/dpa

Robert Prevost, nuovo capo dei cattolici, viene dagli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ne è felice, ma i suoi rapporti con il Vaticano non sono sempre stati facili in passato. Come andranno le cose con il nuovo Papa?

Hai fretta? blue News riassume per te Robert Prevost è il primo statunitense a essere eletto Papa, il che ha scatenato reazioni contrastanti negli Stati Uniti: dalla gioia patriottica all'avvertimento che il Pontefice non è una figura nazionale, ma globale.

Leone XIV è percepito come socialmente impegnato e critico nei confronti di Donald Trump, in particolare in relazione alla politica migratoria e alla retorica nazionalista, segnalando tensioni con il governo statunitense.

Nonostante le profonde crisi della Chiesa statunitense, molti fedeli sperano che il Papa americano possa migliorare la reputazione appannata della Chiesa cattolica e proiettare un'immagine compassionevole e conciliante degli Stati Uniti nel mondo. Mostra di più

Sotto Donald Trump gli Stati Uniti stanno già tenendo il mondo sulle spine su tutti i fronti. E ora c'è anche il Papa che è statunitense, per la prima volta nella storia.

La cattolica statunitense Dawn si trovava nella chiesa di San Matteo nella capitale Washington e ha detto, ridendo, che ha quasi iniziato a cantare «God Bless America» quando ha saputo dell'elezione di Robert Prevost come nuovo Pontefice.

«Ma onestamente, il Papa è il Papa della Chiesa universale. E se fosse solo un Papa per l'America, sarebbe davvero una brutta cosa».

Leone XIV, un nome che piace: ecco perché

La donna minuta con i capelli grigi è entusiasta della scelta del nome del nuovo pontefice, ossia Leone XIV, che significa che si pone nella tradizione di Leone XIII, che fu il Papa dei lavoratori e un importante sostenitore della giustizia sociale. Dawn pensa quindi che possiamo aspettarci «cose meravigliose» da lui.

Anche altri si dirigono subito verso la chiesa più vicina quando hanno sentito le notizie da Roma, e non solo nella capitale. Una madre e sua figlia adulta si trovavano non lontano dalla Chiesa. Non vedevano l'ora di scoprire chi sarebbe stato il nuovo Papa e quale direzione avrebbe preso la Chiesa, ha detto la madre, Teresa.

È in visita alla figlia, che studia nella capitale, dallo Stato della Pennsylvania. «Abbiamo amato Papa Francesco», dice Teresa. Si è distinto per la compassione e la misericordia. Naturalmente è emozionante che il nuovo Pontefice sia americano.

Ma alla fine la nazionalità non conta.

Trump ha attirato l'attenzione con battute sul Papa

Per Trump certamente sì. Poco dopo aver annunciato la sorprendente notizia da Roma, il presidente degli Stati Uniti ha scritto sulla piattaforma social Truth: «È un tale onore rendersi conto che è il primo Papa americano».

È emozionante e un «grande onore» per gli Stati Uniti. Non vede l'ora di incontrare Papa Leone XIV. «Sarà un momento molto significativo!».

Trump è cristiano, ma non cattolico. Il repubblicano non è considerato una persona particolarmente religiosa, anche se i cristiani evangelici sono un importante gruppo di elettori per lui.

L'inquilino della Casa Bianca ha dimostrato la sua talvolta scarsa sensibilità nei confronti delle fedi religiose quando ha offeso molti cattolici con un'immagine di sé come Papa generata dall'intelligenza artificiale poco prima dell'elezione papale.

Un vescovo statunitense ha pubblicamente definito questo gesto privo di tatto e offensivo e ha chiesto le scuse del presidente.

In precedenza Trump aveva scherzato pubblicamente sul fatto che gli sarebbe piaciuto diventare Papa lui stesso: «Sarebbe la mia prima scelta».

Alcuni credenti non hanno trovato la battuta così divertente.

Critiche alle politiche di Trump da parte del Vaticano

Resta da vedere quanto il presidente e il primo Papa americano andranno d'accordo. C'era un altro statunitense in corsa per il posto di capo della Chiesa cattolica, considerato più conservatore e visto più come il candidato di Trump.

Robert Prevost, cardinale, solo poche settimane fa aveva criticato pubblicamente il compagno di corsa di Trump, JD Vance, che è cattolico.

In un'intervista, Vance aveva parlato di un «concetto cristiano» che «dice di amare la propria famiglia, poi il proprio vicino, poi la propria comunità, poi i propri concittadini e poi il resto del mondo».

Prevost ha poi condiviso un articolo di opinione sulla piattaforma X: «JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di giudicare il nostro amore per gli altri», si leggeva.

Vance aveva incontrato il predecessore di Prevost, Papa Francesco, in Vaticano poco prima della sua morte. Secondo il Vaticano, i due hanno anche discusso di temi come i migranti, i rifugiati e le persone in carcere. Francesco aveva criticato pubblicamente la politica di deportazione di Trump in diverse occasioni.

Il nuovo Papa sembra anche essere scettico sulla politica migratoria del governo statunitense. Come cardinale, Prevost ha condiviso sul suo account X i post critici di altri utenti.

Protestantesimo corrente cristiana predominante negli USA

Non è senza una certa ironia che pochi mesi dopo che Joe Biden ha lasciato la Casa Bianca, un americano è stato eletto Papa per la prima volta. Biden è un cattolico devoto. È stato solo il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti dopo John F. Kennedy (1961-1963).

Il democratico va in chiesa ogni fine settimana. L'82enne e sua moglie Jill si sono recati a Roma appositamente per il funerale di Papa Francesco. Ha mancato di poco il momento storico per gli Stati Uniti e per i cattolici americani come presidente.

Secondo i sondaggi, circa il 20% degli americani si definisce cattolico. Altre confessioni cristiane - soprattutto il protestantesimo - sono più dominanti negli Stati Uniti.

Negli ultimi anni, la Chiesa cattolica ha attraversato una profonda crisi anche in America. Sono stati scoperti diversi scandali di abusi sessuali, che sono stati insabbiati per decenni.

Nuovo papa, nuova opportunità?

Alcuni cattolici statunitensi sperano ora che un papa a stelle e strisce con un approccio sociale possa gettare una luce positiva sulla Chiesa cattolica negli Stati Uniti e sul Paese nel suo complesso.

Elektra, una studentessa che si è recata alla chiesa di Washington con la madre, spera che Leone XIV sia una «rappresentazione misericordiosa degli USA» nel mondo: «Spero che il Papa porti proprio questo e diffonda questa immagine molto positiva in tutto il mondo in un momento in cui c'è molta incertezza e confusione».