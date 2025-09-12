L'esercito di Kiev usa i russi accerchiati come esca

Un soldato ucraino al fronte in un'immagine non datata. @

Vladimir Putin sta raccogliendo materiale e truppe per una nuova grande offensiva nella parte orientale e meridionale del fronte ucraino, mentre il mondo si chiede se alle parole di Donald Trump seguiranno prima o poi i fatti.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Le voci statunitensi chiedono sanzioni più severe dopo gli ultimi attacchi aerei russi, ma ci si chiede se Donald Trump seguirà l'esempio.

Cosa ha da dire a Trump un volontario americano a Kiev.

In video l'attacco aereo alla fabbrica di Donetsk: l'Ucraina avrebbe usato un'arma relativamente nuova.

La Russia starebbe accumulando truppe ed equipaggiamenti per due prossime grandi offensive, mentre Kiev è a corto di uomini.

Ecco i 4 punti focali del fronte di Donetsk: i russi intrappolati sarebbero stati usati come esca vicino a Pokrovsk. Mostra di più

«Siamo in una corsa: per quanto tempo possono resistere i militari ucraini e per quanto tempo può resistere l'economia russa?», ha riassunto il Segretario al Tesoro americano Scott Bessent a «NBC News», pochi giorni fa.

«Siamo pronti ad aumentare la pressione sulla Russia, ma i nostri partner europei devono seguire il nostro esempio».

Non sarà colpa degli europei, fatta eccezione per Slovacchia e Ungheria, che importano molto petrolio e gas da Mosca. Non solo per compassione, ma anche per interesse personale, non vogliono vedere il Cremlino vincere.

«Ci sono tutte le indicazioni che il piano imperialista di Putin non finirà con la conquista dell'Ucraina, ma inizierà solo con essa», ha avvertito il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino l'8 settembre.

«Stiamo vivendo quotidianamente attacchi ibridi sempre più intensi e aggressivi da parte della Russia, anche contro le nostre infrastrutture».

La fine diplomatica della guerra è molto lontana

Ma l'Europa da sola non ha il potenziale di deterrenza militare: senza l'appoggio di Donald Trump, Kiev non può essere aiutata in modo decisivo. E il tycoon mantiene un profilo basso: quando il 7 settembre gli viene chiesto se è pronto per una «seconda fase» di sanzioni, il 79enne risponde «Sì, lo sono» - ma niente di più.

The danger in any war is escalation. Russia appears to be escalating with the largest attack of the war hitting offices of the UKR Cabinet in Kyiv. I was with their PM @Svyrydenko_Y two weeks ago in that building. History shows events can escalate out of control through actions… https://t.co/7ZskfAkh9e — Keith Kellogg (@generalkellogg) September 7, 2025

Non è «contento dell'intera situazione», dice Trump dopo i nuovi pesanti attacchi aerei sulle città ucraine e lascia intendere che incontrerà «alcuni leader europei» e parlerà con Vladimir Putin.

E l'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina avverte che la Russia non mostra alcun interesse a «porre fine alla guerra in modo diplomatico».

Il problema è che Keith Kellogg è solo un secondo piano rispetto all'inviato speciale e amico di Trump Steve Witkoff, che, come il suo capo, finora ha mostrato poca volontà di esercitare pressioni sullo Zar del Cremlino. Resta da vedere quando e se ciò avverrà.

Gli americani a Kiev: l'esito della guerra non è ancora definitivo

«Putin non ha intenzione di porre fine alla guerra. Non ha mai avuto intenzione di porre fine alla guerra»: Christopher Loverro lo sottolinea in un video.

Il veterano ed ex poliziotto statunitense lavora come volontario a Kiev e si rivolge direttamente al presidente. L'americano ha ben 8'100 abbonati: il suo clip su YouTube raccoglie oltre 285'000 clic in una settimana.

The Kremlin has only used the cover of "meetings" and "negotiations" to paralyze western response as Russia continues to scale up its war machine.



The size of Russian attacks on Ukraine's civilian population now break records every month. pic.twitter.com/OqRqspqhRv — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) September 8, 2025

«Sono pronti a schierarsi con l'aggressore e a dividere il Paese della vittima», accusa Loverro. «Invece di usare tutta la potenza degli Stati Uniti per togliere a Putin la capacità di condurre questa guerra, voi cedete - ogni singola volta».

Washington è una «tigre di carta». E: «Non avete mai chiesto alcuna concessione a Putin».

Anche il fatto che non tutti i territori potessero essere liberati non era un «risultato predeterminato»: «Se gli Stati Uniti fossero pienamente impegnati nella vittoria dell'Ucraina, potrebbero ripristinare i loro legittimi confini. Supporre che debbano rinunciare alla terra perché la vittoria è irraggiungibile non è un fatto, ma piuttosto una scelta».

Nuova arma ucraina in uso

Quali sono le novità sul fronte? Innanzitutto l'avvistamento di un missile sopra Donetsk occupata. L'arma è sfrecciata nel cielo la sera dell'8 settembre, ...

Footage of a previously unseen Ukrainian cruise missile flying at low altitude over Donetsk Oblast tonight, heading towards a Russian target. pic.twitter.com/MNpzPK6BVv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2025

... ... per poi colpire una fabbrica poco dopo. L'edificio sarebbe stato attaccato con almeno tre missili in totale. L'azienda è stata colpita ...

Footage of a Ukrainian cruise missile hitting a target in Russian-occupied Donetsk city this evening. pic.twitter.com/5xUZzYMxUw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2025

... si tratta della Topaz, di origine ucraina, che produce sistemi radio militari - oggi per l'esercito russo. I missili utilizzati sono stati ...

Footage of multiple Ukrainian drones and cruise missiles slamming into Russian targets across occupied Donetsk city this evening. pic.twitter.com/VKPsFzVj9w — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2025

... ... un'arma ucraina relativamente nuova: il Palianytsia è un drone a volo rapido con un motore a turbina in acciaio che si dice abbia impiegato solo 18 mesi per essere sviluppato fino alla produzione in serie.

I dettagli delle sue prestazioni sono ancora in gran parte sconosciuti.

Kiev: «Putin raduna le truppe per due nuove offensive»

Nei combattimenti a terra, l'esercito di Mosca ha conquistato 430 chilometri quadrati in agosto, 72 metri quadrati in meno rispetto al mese precedente.

Tuttavia, la pressione dei russi è aumentata nell'ultima metà di agosto, scrive il finlandese Black Bird Group.

In August the Russians occupied 430 sqkm of Ukrainian territory. This is down from the 502 sqkm in July.



However, looking at the numbers alone does not give a full picture of the Russian operations. Over the second half of August the situation became increasingly dynamic. pic.twitter.com/LiMOJvqhaJ — Black Bird Group (@Black_BirdGroup) September 2, 2025

L'esercito di Mosca si è recentemente affidato alle avanzate di piccoli gruppi di fanteria per esporre le debolezze della copertura generica e spingersi in questi varchi.

Gli attacchi con carri armati e mezzi corazzati sono l'eccezione piuttosto che la regola. Ma chi spera che le scorte russe siano esaurite rischia di rimanere deluso.

Slowly but surely, it's being proving that Russia was indeed holding back armor in the rear and reducing mechanized attacks to the bare minimum. https://t.co/8tLeWfJhUQ — Jompy (@Jonpy99) September 4, 2025

I militari di Kiev avvertono che il nemico sta radunando truppe per un'offensiva sia a Donetsk, nella parte orientale del fronte , sia a Zaporizhia, nel sud, prima che l'autunno trasformi il campo di battaglia in un ostacolo fangoso che rallenta le unità meccanizzate.

«Non c'è abbastanza fanteria ucraina»

«La Russia accelera in Ucraina in vista di un autunno in cui la posta in gioco è alta», titola il Kyiv Independent. Il problema più grande per Kiev: «Non c'è abbastanza fanteria ucraina», spiega Dmitro Schluktenko.

«La linea di contatto è molto sottile, anzi non è affatto una linea di contatto, ma piuttosto una zona di contatto».

Destruction of a Russian bridge in occupied territory, used by Russians for their logistics. The bridge, pre-mined in advance, was blown up by fiber-guided FPV drones of the 58th Motorized Brigade together with two supporting units.



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 8. September 2025 um 15:32

Il pilota di droni è schierato nella regione di Pokrovsk, che è sotto assedio da quasi un anno. Nonostante la situazione difficile, l'esercito ucraino è riuscito a opporre resistenza in agosto: la perdita di 5 chilometri quadrati è stata compensata da un guadagno di 26.

In the Pokrovsk direction, the Phoenix combat unit of the Defense Forces halted another Russian mechanized assault. pic.twitter.com/exmZD7G2ot — WarTranslated (@wartranslated) September 8, 2025

«L'asse di Pokrovsk è uno dei più impegnativi», ha ammesso il comandante supremo di Kiev Oleksandr Syrskyi il 7 settembre. «Nell'ultima settimana, le nostre unità hanno respinto circa 350 attacchi [russi]».

Il fronte a Donetsk

I combattimenti si stanno svolgendo in quattro sezioni dell'oblast' di Donetsk - dall'area intorno a Lyman a nord (A) passando per Kostyantynivka (B) e Pokrovsk (C) a sud, dove i russi stanno avanzando verso Pokrovsk (E), che è già nell'oblast' di Dnipropetrovsk.

Lyman (A), Kostyantynivka (B), Pokrovsk (C), Kramatorsk e Sloviansk (D) e Pokovske (E). DeepStateMap/phi

A est di Lyman (A), le forze ucraine hanno potuto festeggiare un successo: hanno apparentemente liberato il villaggio di Sarishne.

The AFU also liberated Zarichne, Lyman direction pic.twitter.com/GkaEhY0KhI — Greyskull (@FreudGreyskull) September 8, 2025

La conquista di Lyman e Kostyantynivka è essenziale per Mosca per avanzare verso la cintura della fortezza e la città gemella di Sloviansk-Kramatorsk.

CHASIV YAR /0540 UTC 9 SEP/ UKR forces break up Russian attacks at Markove and Viroliubivka. Platoon sized RU attacks at Predtechyne also driven back in disarray. pic.twitter.com/79bRJhLgHy — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) September 9, 2025

Nei pressi di Pokrovsk, si hanno notizie dei soldati russi che sono stati circondati dopo una lunga avanzata. Secondo quanto riferito dall'Ucraina, non tutti sono stati uccisi per usarli come esche.

Alle truppe che avanzano non viene data la possibilità di riunirsi per un'operazione di salvataggio concertata.