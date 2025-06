Fiamme e fumo si levano dal luogo in cui un missile russo ha colpito un'area residenziale a Kharkiv, in Ucraina, sabato. ATS

L'esercito russo ha annunciato domenica un'offensiva nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, al confine con Donetsk, la prima in più di tre anni di conflitto, in un momento di stallo dei negoziati di pace tra Kiev e Mosca.

L'ingresso dell'esercito russo nella regione di Dnipropetrovsk - nel centro-est del Paese - che non è stato confermato dall'Ucraina, segna un'ulteriore battuta d'arresto simbolica per le forze ucraine, che stanno lottando al fronte a causa della mancanza di uomini e armi.

«Unità della 90a divisione corazzata (...) hanno raggiunto il confine occidentale della Repubblica Popolare di Donetsk e continuano a condurre l'offensiva sul territorio della regione di Dnipropetrovsk», ha scritto l'esercito russo su Telegram, utilizzando il nome che Mosca usa per la regione annessa di Donetsk.

L'obiettivo numero uno

L'Ucraina non ha reagito immediatamente a queste dichiarazioni, ma le autorità regionali di Dnipro hanno riferito che una persona è morta in un bombardamento russo a Mejivska, una città non lontana dalla regione di Donetsk.

Mosca, dal canto suo, ha anche annunciato la conquista di Zarya, un piccolo villaggio nella regione di Donetsk.

Al di là dell'aspetto simbolico, questa avanzata delle truppe russe potrebbe avere anche un valore strategico sul terreno, nel bel mezzo delle discussioni diplomatiche spinte da Washington per una soluzione del conflitto.

Alcuni osservatori ritengono che i russi potrebbero voler continuare la loro avanzata nell'area per minare il sistema difensivo ucraino nel Donbass, l'obiettivo «numero uno» proclamato dal presidente russo Vladimir Putin.

«Più rischi che vantaggi per Mosca»

Prima dell'offensiva russa del febbraio 2022, nella regione di Dnipropetrovsk vivevano circa tre milioni di persone, di cui circa un milione nel capoluogo regionale, Dnipro, che è regolarmente bersaglio di micidiali attacchi di droni e missili.

Nel novembre 2024, la Russia ha sparato per la prima volta il suo missile sperimentale Orechnik a raggio intermedio contro la capitale regionale Dnipro, sostenendo di aver colpito un sito industriale militare.

Molti ucraini in fuga dai combattimenti nelle regioni orientali di Donetsk e Lugansk vi si sono rifugiati dopo l'assalto iniziale delle truppe russe.

Secondo l'analista militare ucraino Oleksiï Kopytko, un'avanzata dell'esercito di Mosca nella regione di Dnipropetrovsk presenta «molti più rischi che vantaggi per la Russia», a causa della sua «incapacità di concentrare le truppe» in numero sufficiente «per uno sfondamento».

«L'esercito russo non ha le forze e le risorse necessarie per condurre operazioni su larga scala», ha dichiarato l'esperto all'AFP qualche settimana prima dell'annuncio dello sfondamento russo.

Vie diplomatiche in stallo

L'annuncio di questa svolta arriva in un momento in cui Mosca e Kiev si accusano reciprocamente di aver interrotto uno scambio di prigionieri previsto per questo fine settimana, l'unico risultato concreto dei colloqui diretti tenutisi all'inizio di questa settimana, a più di tre anni dal lancio dell'invasione russa nel febbraio 2022.

Ma questi negoziati tra Kiev e Mosca a Istanbul per una tregua, incoraggiati da Washington, non sono riusciti ad avvicinare le posizioni.

La delegazione russa ha consegnato a Kiev un elenco di richieste, tra cui il ritiro delle forze da quattro regioni di cui Mosca rivendica l'annessione, la rinuncia dell'Ucraina all'adesione alla NATO e un limite alle dimensioni dell'esercito.

Volodymyr Zelensky ha descritto queste condizioni mercoledì come «ultimatum inaccettabili».