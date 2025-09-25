  1. Clienti privati
Il Cremlino se la ride L'esercito russo una tigre di carta? Mosca: «Trump come un bimbo che non ha ricevuto un gioco»

Sven Ziegler

25.9.2025

Trump e Putin si sono incontrati in Alaska il 15 agosto.
KEYSTONE
KEYSTONE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso una posizione più netta a favore dell'Ucraina all'ONU e ha deriso l'esercito russo definendolo una «tigre di carta». A Mosca la reazione è stata di scherno, di sfida all'orgoglio nazionale e di certezza che la posizione di Trump non durerà.

25.09.2025, 15:46

25.09.2025, 15:46

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Trump ha promesso ulteriori forniture di armi a Kiev all'ONU e ha deriso l'esercito russo.
  • Il portavoce del Cremlino Peskov ha risposto con l'immagine di un «vero orso» e ha parlato di un'economia stabile.
  • L'ex presidente Medvedev ha dichiarato che Trump «tornerà sempre» sulla sua vecchia linea.
Inversione di rotta. Trump è stanco dei giochi di Putin? «La Russia sembra una tigre di carta»

Inversione di rottaTrump è stanco dei giochi di Putin? «La Russia sembra una tigre di carta»

Le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno provocato forti reazioni a Mosca.

Parlando alle Nazioni Unite, martedì sera, ha dichiarato che l'Ucraina potrebbe riconquistare tutto il suo territorio e ha deriso l'esercito russo definendolo una «tigre di carta». La Russia non è riuscita a vincere la guerra nonostante la sua superiorità, ha detto Trump. Anche l'economia del Paese si trovava in uno «stato terribile».

Queste parole segnano una rottura con la sua precedente posizione, secondo la quale Kiev avrebbe dovuto cedere il territorio per raggiungere la pace.

Il Cremlino ha reagito immediatamente. Il portavoce Dmitry Peskov ha spiegato alla stazione radio RBK che la Russia non è una tigre, ma un orso... e gli orsi di carta non esistono.

«La Russia è un vero orso», ha detto. Nonostante le difficoltà dovute alle sanzioni, l'economia è complessivamente stabile.

I media di Mosca speculano sui motivi

Peskov ha attribuito il cambio di rotta di Trump all'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a New York: «A quanto pare, Trump ha adottato il resoconto di Zelensky e le sue dichiarazioni sono ora basate su questo».

Tuttavia, ha sottolineato che il canale di comunicazione tra Trump e Putin rimane aperto. Non è stata concordata una nuova data, ma potrebbe essere organizzata in qualsiasi momento. Peskov ha descritto il dialogo con l'attuale amministrazione statunitense come molto più costruttivo rispetto alla precedente di Joe Biden.

La nuova retorica di Trump è stata aspramente criticata dai media russi.

«Komsomolskaya Pravda»lo ha definito «un bambino che fa i capricci perché non ha ricevuto un giocattolo». «Moskovsky Komsomolets»sospetta che il fallimento dei colloqui di pace e i recenti incidenti nello spazio aereo abbiano provocato il presidente.

C'è dietro una manovra tattica?

L'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha fatto seguito. Su Telegram ha scritto che Trump si era «solo temporaneamente cacciato in un mondo illusorio, dopo un incontro con i pagliacci di Kiev e Parigi». L'ex presidente russo è convinto: «Trump non è così! Tornerà. Torna sempre».

Assemblea Generale. Nel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera

Assemblea GeneraleNel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera

Altre voci vedono il discorso di Trump come una manovra tattica. Il giornalista militare Alexander Kots ha parlato su Telegram di un atto di equilibrio per non inimicarsi direttamente Putin né apparire debole nella Nato.

Il deputato Andrey Gurulyov, sul suo canale Telegram, ha interpretato la nuova linea come un calcolo economico: gli Stati Uniti vogliono rafforzare la loro industria della difesa in particolare con la fornitura di armi.

Nel complesso, in Russia c'è la convinzione che le parole di Trump non segnino un cambiamento fondamentale nella politica statunitense. Piuttosto, la retorica è un segnale a breve termine, motivata dalla politica interna.

Un tentativo di manovra tra le aspettative dei partner della NATO e le relazioni con Putin.

