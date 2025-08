Banchi di lavoro vuoti all'interno della fabbrica di abbigliamento Tzicc, ormai deserta, a seguito della minaccia di dazi imposti dagli Stati Uniti a Maseru, Lesotho, martedì 22 luglio 2025. KEYSTONE

Il solo annuncio dei dazi è bastato a mettere in crisi l'economia di un piccolo paese del sud dell'Africa, il Lesotho. Il regno è stato costretto a luglio a dichiarare lo «stato di calamità nazionale». Ora, nonostante la tariffa effettiva sia più bassa di quella minacciata, il Paese fa i conti con una crisi difficile da recuperare.

Keystone-SDA SDA

Il Lesotho, appena 2,3 milioni di abitanti, era stato colpito nel 'Liberation Day' di Donald Trump dall'aliquota più alta di tutte (50%) poi sospesa. Trump in quei giorni lo aveva definito come «il Paese di cui nessuno conosce l'esistenza».

Il Lesotho ha un Pil di poco più di 2 miliardi di dollari, ed è dipendente dall'export tessile negli Usa. Mercato dove finora ha beneficiato di un accesso a dazi zero grazie all'African Growth and Opportunity Act.

Capitale africana del denim

Una posizione privilegiata che lo ha reso la 'capitale africana del denim', impegnata a produrre per marchi americani storici come Levi's e Wrangler.

La minaccia dei dazi ha rotto l'equilibrio. Molti importatori statunitensi hanno annullato gli ordini. Anche se i dazi del 50% non sono mai entrati in vigore, le aziende hanno licenziato in massa. Una tragedia per un Paese dove l'industria tessile è il principale datore di lavoro privato.

Calamità nazionale

Gli impieghi nel settore sono crollati da 50.000 a 36.000 unità tanto da portare il Paese a dichiarare lo «stato di calamità nazionale», per una disoccupazione giovanile già prima al 38%.

L'abbassamento dei dazi al 15% non eviterà il danno e ora il Paese punta a ridurre al 10% la tariffa, per essere competitivo con Paesi come il Kenya. Non solo. Il ministro del Commercio, Mokhethi Shelile, ha spiegato alla Bbc che il Paese «sta già passando alla produzione per il Sudafrica».

Anche il Sudafrica guarda a nuovi mercati

L'espansione verso nuovi mercati è la via scelta anche dal Sudafrica, a cui i dazi al 30% potrebbero costare 100'000 posti.

Il presidente Cyril Ramaphosa ha detto che l'obiettivo per il Paese è «accelerare la diversificazione dei nostri mercati di esportazione, anche incrementando il commercio intra-africano».