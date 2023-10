L'esperto di Medio Oriente: «Sanno esattamente che Israele vincerà»

I soldati israeliani controllano il loro equipaggiamento militare mentre si radunano in un'area lungo il confine con Gaza, nel sud di Israele, 9 ottobre 2023. KEYSTONE

Hamas ha colpito duramente Israele e il suo apparentemente onnipotente apparato di sicurezza. L'esperto di Medio Oriente Erich Gysling spiega come questo sia stato possibile e se Israele sia minacciato da una guerra su due fronti.

Hai fretta? blue News riassume per te Il grave attacco dell'organizzazione radicale islamica Hamas ha completamente sorpreso Israele, così come il potente apparato di sicurezza del Paese.

L'esperto di Medio Oriente Erich Gysling ha spiegato a blue News come mai Israele è stato colto di sorpresa e se deve ancora aspettarsi altri attacchi da parte delle milizie islamiste di Hezbollah. Mostra di più

L'attacco senza precedenti di Hamas, avvenuto sabato, ha profondamente scioccato Israele. Da allora, il mondo si è chiesto come sia riuscita la milizia islamica a cogliere di sorpresa l’apparentemente onnipotente apparato di sicurezza israeliano. «E questa rimane la grande domanda», dice al telefono a blue News l'esperto di Medio Oriente Erich Gysling.

Da un lato, Israele era troppo preoccupato per le turbolenze interne in risposta alla prevista riforma giudiziaria. Anche Hamas ha notato questo clima di divisione nel Paese e l'ha sfruttato per promuovere le sue preoccupazioni, dice Gysling. Inoltre, l'apparato di difesa israeliano ha sottovalutato le forze operative di Hamas.

Secondo Gysling, tutti questi fattori probabilmente hanno avuto un ruolo importante nel fatto che Israele sia stato colto di sorpresa alle 6:30 di sabato mattina.

Israele resta unito

Per Gysling, non sorprende che gli israeliani stiano incolpando il primo ministro Benjamin Netanyahu per la devastante aggressione. D'altra parte, i recenti disordini politici non hanno diviso sufficientemente la popolazione israeliana.

Piuttosto il Paese, in Stato di crisi, riesce di nuovo a resistere, osserva Gysling. Gli obiettori e gli israeliani di tutto il mondo sono stati mobilitati per difendere la propria patria.

«Distruggere» lo Stato di Israele

L'esperto KEYSTONE Erich Gysling è un pubblicista, giornalista e scrittore di Zurigo. Negli anni '60 ha lavorato per il «Tagesschau» della SRF, è cofondatore del programma politico «Rundschau» e ha diretto per dieci anni la redazione estera di «Weltwoche». Dal 1985 al 1990 è stato redattore capo della televisione SRF. Gysling lavora come giornalista freelance, presentatore e relatore dal 1996. Inoltre ha studiato arabo e scritto tre libri sul Medio Oriente.

Hamas ha un obiettivo: distruggere lo Stato di Israele. Anche la milizia sciita Hezbollah con sede in Libano condivide questo obiettivo. Insieme al sostegno iraniano formano il cosiddetto «Asse della Resistenza».

Ma l'organizzazione terroristica Hezbollah si trattiene dall'attaccare Israele nel nord. Sabato mattina i combattenti di Hezbollah hanno sparato colpi di mortaio contro le posizioni nelle fattorie di Shebaa occupate da Israele, a cui l'esercito israeliano ha risposto con l'artiglieria. Gli scontri nella regione di confine contesa non si sono però estesi alla guerra sui due fronti temuta da parte israeliana.

Secondo l'esperto di Medio Oriente, Hezbollah sembra valutare attentamente se, e in che modo, intende attaccare Israele. «Sanno esattamente che Israele vincerà», dice Gysling.

Un attacco da parte di Hezbollah non sembra essere escluso, sapendo che questo equivarrebbe a una grande guerra nella regione, dice Gysling. Nessuno può prevedere quali tattiche utilizzeranno le milizie terroristiche.

La liberazione degli ostaggi richiederà diverse settimane

Durante l'attacco contro Israele, numerosi civili e membri delle forze di sicurezza sono stati rapiti e presi in ostaggio da Hamas. Secondo le stime israeliane, il numero sarebbe ammontato a più di un centinaio di persone entro lunedì mattina.

Secondo Gysling, la massima priorità di Israele è liberare gli ostaggi. Ma questo obiettivo può essere raggiunto solo inviando truppe di terra nella Striscia di Gaza. E ciò potrebbe richiedere settimane. L'esperto esprime il grande timore che ci saranno molte vittime civili da parte palestinese.