Nel bel mezzo della guerra, il presidente Zelensky ha indebolito l'indipendenza delle autorità anticorruzione ucraine e sta affrontando la più grande protesta dall'inizio del conflitto. Un esperto valuta la situazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente Zelensky ha firmato una legge che espande in modo massiccio il controllo sulle autorità anticorruzione NABU e SAPO, provocando proteste a livello nazionale.

In seguito alle aspre critiche, ha annunciato un nuovo progetto di legge per ripristinare l'indipendenza delle autorità e limitare i danni politici.

Secondo il politologo Ulrich Schmid, le azioni del presidente ucraino hanno una motivazione tattica: mantenere il controllo senza compromettere le relazioni con l'Europa e gli Stati Uniti. Mostra di più

Il 22 luglio 2025, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha approvato e firmato una legge controversa che conferisce alla Procura generale ampi poteri sulle due più importanti autorità anticorruzione NABU e SAPO.

L'emendamento alla legge ha suscitato grande scalpore in Ucraina e migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev, Lviv, Dnipro e Odessa: è stata la più grande manifestazione contro il Governo dall'inizio della guerra.

Molti hanno chiesto un veto immediato da parte del presidente. Sotto questa pressione, il 24 luglio Zelensky ha annunciato che avrebbe presentato un nuovo progetto di legge per ripristinare l'indipendenza di NABU e SAPO.

L'esperto sull'Ucraina Ulrich Schmid, dell'Università di San Gallo, ha dichiarato a blue News che si tratta di un'operazione di facciata: «Fondamentalmente, Zelensky si trova ripetutamente di fronte all'accusa di governare in modo troppo centralizzato. La sua popolarità sta sprofondando sempre di più. Al momento, il lavoro parlamentare è in secondo piano».

Scandali legati alla corruzione

Schmid vede anche un collegamento con gli scandali legati alla corruzione in corso, come quelli che hanno coinvolto il ministro dell'Unità ucraina, Oleksiy Chernyshev: «Le due autorità anticorruzione devono ora riferire direttamente al procuratore generale», spiega l'esperto. In precedenza erano indipendenti. Zelensky vuole controllarle più da vicino.

Lo scandalo che ha coinvolto Chernyshev, sul quale il presidente sta mantenendo un'atteggiamento protettivo, dimostra che le indagini in corso possono essere interrotte.

Cambio di ministri in tempo di guerra

Allo stesso tempo, Zelenskyi ha effettuato un cambio nel Governo: il Primo Ministro Denys Shmyhal si è dimesso e chi ha preso il suo posto, Yulia Svyrydenko, è considerata ben collegato a Washington.

Schmid vede in questo una mossa tattica: «Zelensky è determinato a mantenere stabili le relazioni con gli Stati Uniti e l'Europa. Sta prendendo molto sul serio i segnali di scetticismo provenienti dall'Europa».

Non è ancora chiaro quale sarà l'esatto aspetto delle modifiche alla legge. Tuttavia, gli osservatori vedono la mossa di Zelensky come un tentativo di assicurarsi il sostegno internazionale e di contenere i disordini politici interni, nel bel mezzo di una guerra in cui l'Ucraina rimane dipendente da partner affidabili.