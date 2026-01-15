L'esperto: «Trump vuole un nuovo ordine mondiale, di cui Europa e Svizzera non fan parte»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole creare un nuovo concerto di potenze. E l'Europa non ne fa parte. Evan Vucci/AP/dpa (Archivbild)

Per Donald Trump il vecchio ordine mondiale ha ormai fatto il suo tempo. Se tutto dipendesse da lui, in futuro ci saranno solo poche grandi potenze a comandare e l'Europa non è una di queste. Un ricercatore sulla sicurezza spiega cosa è necessario fare per contrastare questa tendenza.

Redazione blue News Oliver Kohlmaier

L'autoproclamato presidente della pace fa arrestare Nicolas Maduro, cerca di accaparrarsi la Groenlandia e minaccia altri Stati. La nuova strategia di sicurezza degli Stati Uniti mostra chiaramente come Donald Trump immagina il futuro ordine mondiale. Dove l'Europa non trova posto.

«Il vecchio ordine mondiale, basato sulle regole, sta crollando e sta emergendo qualcosa di nuovo», afferma il ricercatore sulla sicurezza Peter Neumann, professore al King's College di Londra, in un'intervista a «CH Media».

«È indubbio che Trump e forse alcune altre grandi potenze vogliano determinare il destino del mondo», aggiunge il politologo.

L'inquilino della Casa Bianca vuole dividere il mondo in sfere di influenza con poche altre grandi potenze «come nel XIX secolo» e creare un «concerto di grandi potenze».

Il problema, dal punto di vista europeo, è che il 79enne non vede l'Europa come parte di questo progetto. «Nel peggiore dei casi, vede l'Europa come un avversario o una merce di scambio per i suoi accordi con gli altri», afferma Neumann.

Unione delle medie potenze

Cosa resta dunque al Vecchio Continente? In primo luogo c'è un «urgente bisogno di una strategia». Secondo l'esperto le medie potenze europee devono collaborare molto più strettamente per tenere testa a Trump.

Ma l'UE non è il formato giusto per farlo: «Ecco perché le potenze centrali - Francia, Germania e Regno Unito - devono unire le forze ora».

Invece la Svizzera è «ancora in una posizione relativamente buona», poiché gli interessi dell'America e di altre grandi potenze sono rappresentati anche qui. «È per questo che la Confederazione viene affrontata in modo diverso da altri Paesi UE», spiega il ricercatore di sicurezza.

Cosa succederà con la Groenlandia?

Trump ha recentemente chiarito più volte di volere a tutti i costi la Groenlandia, che appartiene però alla Danimarca. Ci sarà quindi un'annessione? Per Neumann «si tratterà di firmare un accordo che dia agli americani ampi diritti sull'isola».

Secondo il politologo, l'Europa dovrebbe insistere sul diritto dei popoli all'autodeterminazione. Un eventuale accordo dovrebbe quindi «essere accettato dalla popolazione groenlandese».

Se non lo facesse, l'Europa dovrebbe opporsi: «E se si dovesse arrivare a un conflitto militare, la NATO sarebbe finita».

Dopo il Venezuela Trump ha messo gli occhi anche su altri Paesi. «La forza trainante di tutto questo non è necessariamente lui, ma il suo segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale Marco Rubio», afferma Neumann, aggiungendo: «Penso che la prossima tappa sia Cuba. Lo Stato è ancora più disastrato del Venezuela in termini di governo».

Per Rubio in particolare, ma anche per Trump, sarebbe una sorta di incoronazione portare un cambiamento in quel Paese. Dopo tutto, diversi governi precedenti non sono riusciti a imporre un cambio di potere a Cuba.

«Se non lo facciamo, saremo sul menu»

In altre parole, la nuova geopolitica di Trump ha in serbo «poco di buono» per l'Europa.

«Stiamo assistendo all'emergere di un ordine mondiale meno occidentale, meno europeo e meno democratico», afferma Neumann. «Dobbiamo pensare molto rapidamente a come possiamo ancora avere voce in capitolo nel plasmare questo nuovo ordine mondiale».

Oltre alle già citate medie potenze di Germania, Francia e Regno Unito, l'Europa deve anche «cooperare più strettamente con altre medie potenze come Canada, Australia e Corea del Sud».

Per il ricercatore, queste alleanze sono essenziali: «Se non lo facciamo, non saremo seduti al tavolo con le grandi potenze, ma saremo invece sul menu».