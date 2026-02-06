Il presidente francese Emmanuel Macron aveva già proposto un deterrente nucleare europeo durante il primo mandato di Donald Trump (foto d'archivio). Thomas Padilla/AP/dpa

Emmanuel Macron ha proposto una maggiore cooperazione europea sulla deterrenza nucleare già nel 2020. La risposta è stata a lungo riservata, ma ora la situazione sta cambiando. Ecco le risposte alle domande più importanti.

DPA, Redazione blue News Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te Il dibattito sul deterrente nucleare europeo sta tornando ad accelerare, visti i dubbi sull'affidabilità degli Stati Uniti come potenza protettiva.

Finora la deterrenza atomica si è basata in gran parte sulle armi nucleari del partner NATO d'Oltreoceano.

Nel 2020 il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto di avviare colloqui su un sistema deterrente europeo basato sulle armi atomiche francesi. Mostra di più

Possiamo ancora contare sull'America sotto Donald Trump? La crisi delle relazioni tra Stati Uniti ed Europa ha riacceso la discussione su un deterrente nucleare europeo.

Durante una riunione dei leader conservatori tenutasi a Zagabria nel fine settimana, il leader del Partito Popolare Europeo (PPE) Manfred Weber ha invitato i capi di Stato e di governo dell'UE a promuovere l'idea attraverso colloqui.

Anche il presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Wolfgang Ischinger, è favorevole a un maggiore uso delle armi nucleari da parte di Francia e Regno Unito, soprattutto come deterrente contro la Russia, ma nell'ambito dell'attuale scudo protettivo della NATO.

«Se una cosa del genere dovesse accadere, sarebbe un segno di autoaffermazione europea nei confronti di russi, americani e cinesi», afferma l'ex alto diplomatico.

Ischinger vede infatti un ruolo speciale della Germania in questo scenario. Ma l'attuazione di tali piani sarebbe lunga e non priva di rischi.

Chi ha avviato il dibattito?

Emmanuel Macron ha invocato una maggiore sovranità europea nei settori dell'economia e della difesa già nel 2020, durante il primo mandato del presidente statunitense.

Il presidente francese ha offerto agli alleati dell'UE colloqui su un deterrente atomico europeo basato sulle armi nucleari francesi. Ma la cancelliera tedesca dell'epoca, Angela Merkel, non era favorevole. Anche il suo successore Olaf Scholz non era interessato.

L'attuale cancelliere tedesco Friedrich Merz, invece, ha mostrato simpatia per l'idea di Macron durante la campagna elettorale e ha dichiarato la sua disponibilità a intavolare colloqui una volta entrato in carica.

Perché la discussione sta prendendo piede ora?

Perché i dubbi in Europa sull'affidabilità degli Stati Uniti come potenza di difesa nucleare sono cresciuti drasticamente dall'inizio del secondo mandato del tycoon, ormai un anno fa.

Non solo dopo il conflitto sull'isola della Groenlandia, che appartiene alla Danimarca, è cresciuta la consapevolezza che anche l'Europa deve ridurre la sua dipendenza dagli USA.

La settimana scorsa, al Bundestag, Merz ha chiesto che l'UE diventi una potenza indipendente in un mondo in via di riorganizzazione. L'Europa sarà in grado di affermare le proprie idee «solo se impareremo a parlare il linguaggio della politica di potenza».

Non ha detto esattamente cosa questo potrebbe significare in ambito militare.

Quanto l'Europa dipende dagli Stati Uniti?

Il deterrente nucleare della NATO si basa quasi esclusivamente sulle armi nucleari statunitensi, di cui si stima che circa 100 siano ancora dislocate in Europa, alcune delle quali nella base aerea di Büchel, nella regione dell'Eifel.

In caso di emergenza, queste bombe devono essere usate dai jet da combattimento delle forze armate tedesche. Le bombe atomiche statunitensi sarebbero conservate anche in Belgio, Paesi Bassi, Italia e Turchia.

Non ci sono informazioni ufficiali in merito.

Per consegnare le armi nucleari statunitensi all'obiettivo in caso di emergenza: i cacciabombardieri Tornado delle forze armate tedesche (foto d'archivio). Andrea Bienert/Bundeswehr/dpa

Quanto sono forti le potenze nucleari europee?

Le armi atomiche di Francia e Regno Unito, che non è più membro dell'UE, oggi fungono solo da complemento al deterrente nucleare della NATO.

Secondo le stime dell'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma (IIRPS), gli Stati Uniti hanno 1'770 armi nucleari pronte per essere usate, la Francia 280 e il Regno Unito 120.

Come potrebbe essere uno scudo di difesa europeo?

Uno scudo di difesa europeo indipendente che copra l'intera UE richiederebbe probabilmente ingenti investimenti. Non è chiaro come potrebbe essere organizzato.

In teoria, la Francia potrebbe garantire pubblicamente di essere pronta a usare le sue armi nucleari per proteggere gli interessi europei. Sarebbe pure possibile posizionare le bombe nucleari francesi in Germania o negli Stati membri orientali dell'UE, cioè più vicino alla principale minaccia rappresentata dalla Russia.

Dal punto di vista francese però le armi dovrebbero rimanere sotto stretto controllo francese e i luoghi di stoccaggio dovrebbero essere protetti dalle forze armate francesi.

Macron ha chiarito che la decisione sulle armi nucleari francesi spetta alla Francia e al suo capo di Stato. Questo potrebbe essere un problema per i partner europei.

Quali sono i rischi?

Ci vorrebbero molti anni per creare uno scudo di difesa nucleare europeo indipendente. Questo è pure il motivo principale della cautela del dibattito: gli Stati Uniti non sono così facili da sostituire come potenza di difesa atomica.

Si teme inoltre che Trump possa ritirare le sue testate statunitensi se l'Europa discutesse con troppa forza il proprio scudo di difesa.

L'ex ambasciatore tedesco a Washington, Ischinger, mette in guardia da questa eventualità: «Potrebbe accadere che gli americani dicano: "Oh, ora si alleeranno con i francesi, allora le nostre armi nucleari non saranno più necessarie come deterrente". Questo deve essere evitato».

A suo avviso, è imperativo garantire che i giochi mentali europei sul nucleare «non diano l'idea sbagliata a Washington».

La Germania potrebbe assumere il ruolo di «costruttore di ponti» tra Europa e Stati Uniti.

Cosa succederà ora?

Merz aveva già dichiarato la sua disponibilità a parlare di un deterrente nucleare comune durante la sua visita inaugurale a Macron.

Giovedì scorso, il capo del governo tedesco ha dichiarato in una conferenza stampa: «Questi colloqui si terranno. Ma si tratta di colloqui che sono all'inizio e non sono in contraddizione con la condivisione nucleare con gli Stati Uniti d'America».

Il vice leader della CSU Weber, che si è seduto allo stesso tavolo di Merz in una riunione di alto livello della famiglia del partito conservatore venerdì e sabato, ha chiesto di intensificare gli sforzi per ottenere un deterrente nucleare europeo.

Si è detto «assolutamente favorevole» a che i capi di Stato e di governo dell'UE «si siedano insieme e valutino come l'opzione delle armi nucleari francesi possa essere utilizzata per la sicurezza europea».

Potrebbero esserci anche bombe nucleari tedesche?

I trattati internazionali non lo consentono.

Nel Trattato sullo stato finale della Germania del 1990, adottato dopo la riunificazione della Germania con le quattro potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, gli allora due Stati tedeschi hanno riaffermato la loro «rinuncia alla produzione, al possesso e al controllo di armi nucleari, biologiche e chimiche».

Dichiararono inoltre che «la Germania unita si atterrà a questi obblighi».

Inoltre, il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) del 1970 consente solo ai cinque Stati di possedere armi nucleari: Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito.