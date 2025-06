L'Europa meridionale soffoca: molte città in allarme

"Dovevamo visitare il Colosseo, ma mia madre ha rischiato di svenire": da Roma a Milano, e in tutta l'Europa meridionale, l'ondata di caldo è aumentata di una tacca domenica, senza prospettive immediate di tregua.

Persone si rinfrescano in una fontana durante un'ondata di caldo a Roma, Italia, 28 giugno 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Si prevedono picchi di 43 gradi in alcune zone della Spagna meridionale e del Portogallo, mentre quasi tutta la Francia soffre di un caldo soffocante destinato a durare ancora per diversi giorni.

Già sabato la Spagna aveva registrato un record, ancora da confermare, da quando esistono le registrazioni, con 46°C a Granado, in Andalusia (sud-ovest). Il precedente record era di 45,2°C a Siviglia nel giugno 1965.

In Svizzera: pericolo di grado 3/4 MétéoSuisse/carte des dangers Tutte le basse quote della Svizzera sono interessate da un'ondata di caldo che durerà almeno fino alla metà della prossima settimana, spiega MeteoSvizzera nel suo bollettino di allerta. L'allerta per le regioni a bassa quota a sud delle Alpi continuerà fino a mercoledì 2 luglio. Per il Vallese, il bacino del Lago di Ginevra e le altre regioni a bassa quota della Svizzera francese e tedesca, l'allerta è valida fino a giovedì 3 luglio. Tuttavia, a partire dal 30 giugno, soprattutto sulle Alpi e nel pomeriggio, potrebbero verificarsi alcuni temporali che attenueranno temporaneamente il caldo.

Massime record anche in acqua: il Mediterraneo ha superato i 26°C nelle Isole Baleari, una soglia «tipica di metà agosto», secondo l'agenzia meteorologica nazionale Aemet.

In Italia, 21 città erano in massima allerta domenica per il caldo estremo, tra cui Milano, Napoli, Venezia, Firenze e Roma, dove le ambulanze sono state dislocate vicino ai siti turistici. Una visita al Colosseo è stata quindi annullata per la turista britannica Anna Becker e sua madre...

Secondo Mario Guarino, vicepresidente della Società Italiana di Medicina d'Emergenza, i servizi di emergenza degli ospedali italiani hanno registrato un aumento del 10% dei casi di colpo di calore, «soprattutto nelle città dove non solo le temperature sono molto elevate, ma anche i livelli di umidità sono più alti».

Le vittime principali sono «gli anziani, i malati di cancro e i senzatetto che soffrono di disidratazione, colpo di calore e affaticamento», ha dichiarato all'AFP.

Ha aggiunto che alcuni ospedali, come l'Ospedale dei Colli di Napoli, hanno persino allestito percorsi speciali per i colpi di calore per accelerare l'accesso a trattamenti essenziali come l'immersione in acqua fredda.

Piscine gratuite per gli anziani

A Venezia, visite guidate gratuite per gli over 75 in musei ed edifici pubblici climatizzati e a Roma, piscine gratuite per gli over 70.

Sempre in Italia, sono stati allestiti "rifugi climatici" a Bologna e distribuiti deumidificatori ai bisognosi ad Ancona.

«Le ondate di calore nella regione mediterranea sono diventate più frequenti e più intense negli ultimi anni, con picchi che raggiungono i 37 gradi o addirittura superiori nelle città, dove l'effetto isola di calore urbana aumenta ulteriormente le temperature», sottolinea Emanuel Piervitali, ricercatore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Gli scienziati ritengono che le ripetute ondate di calore siano un segno inequivocabile del riscaldamento globale e che queste ondate di calore siano destinate ad aumentare in numero, durata e intensità.

Secondo l'IPCC, il gruppo di esperti climatici delle Nazioni Unite, è «quasi certo» che la frequenza e l'intensità del caldo estremo e la durata delle ondate di calore sono aumentate dal 1950 e continueranno ad aumentare con il riscaldamento globale.

Picco «intorno a martedì o mercoledì» in Francia

In Portogallo, diverse aree della metà meridionale del Paese, tra cui la capitale Lisbona, sono in allerta rossa fino a lunedì sera a causa del «persistere di temperature massime estremamente elevate», secondo l'Istituto portoghese del mare e dell'atmosfera (IPMA).

Anche il rischio di incendi è massimo, come in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno affrontato 15 incendi sabato.

La Francia non è stata risparmiata dall'ondata di calore iniziata venerdì. Dei 95 dipartimenti del Paese, 73 sono stati posti in allerta arancione, con punte di 40°C previste nel Mediterraneo meridionale.

Secondo i meteorologi, solo le coste settentrionali della Manica vedranno temperature inferiori ai 30°C.

Ma Météo-France ha già avvertito che le temperature continueranno a salire lunedì, tranne che intorno al Mediterraneo, dove rimarranno invariate. Il picco, quando le temperature massime di 39°C-40°C saranno «abbastanza frequenti», dovrebbe essere raggiunto «verso martedì o mercoledì, a seconda delle regioni».

Uccelli in difficoltà

Tra le altre conseguenze, alcune scuole potrebbero essere temporaneamente chiuse lunedì e una spiaggia in Bretagna è off-limits perché è stata superata la soglia di gas tossici provenienti dalla putrefazione delle alghe verdi arenate.

Per quanto riguarda la biodiversità, «con questo caldo soffocante, la temperatura può superare i 40 gradi in alcuni nidi. Accogliamo ovunque uccelli in difficoltà. I nostri sette centri di cura sono saturi», ha dichiarato all'AFP Allain Bougrain-Dubourg, presidente della Lega francese per la protezione degli uccelli (LPO).