  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo il vertice Trump-Putin L'UE resta ferma, finché c'è guerra avanti con le sanzioni a Mosca

SDA

16.8.2025 - 19:18

La linea europea resta ferma: Mosca non ha alcuna intenzione di fermarsi, e l'unica strada è continuare ad alzare la pressione, anche con nuove sanzioni.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen (foto d'archivio).
La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen (foto d'archivio).
sda

Keystone-SDA

16.08.2025, 19:18

16.08.2025, 19:28

All'indomani del vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina, la diffidenza verso le reali intenzioni del Cremlino è intatta, anche se a Bruxelles filtra un cauto ottimismo sull'accelerazione in atto.

Più che focalizzarsi sul 'no deal', sul mancato accordo ad Anchorage, prevale il sollievo per il fatto che Trump non abbia deciso concessioni territoriali al posto di Kiev.

Il nuovo impegno Usa sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina viene visto come una svolta positiva, e ora la scommessa é consolidare questa svolta prima che svanisca come neve al sole, visti i precedenti.

Ma per sondare le intenzioni reali del presidente americano l'appuntamento è già fissato per lunedì, quando Volodymyr Zelensky sarà alla Casa Bianca e potrebbe avere al suo fianco (fisicamente e in videocollegamento) anche alcuni leader europei.

Chiesto il coinvolgimento di Zelensky

I fatti innanzitutto. Dopo il resoconto avuto da Trump e un breve confronto interno tra i vertici di Ue e di Gran Bretagna, i leader europei hanno condiviso una dichiarazione congiunta in cui hanno chiesto nuovamente il coinvolgimento di Volodymyr Zelensky nelle trattative.

All'Ucraina servono «garanzie di sicurezza ferree per difendere efficacemente la propria sovranità e integrità territoriale», hanno sottolineato, accogliendo «con favore la dichiarazione del presidente Trump secondo cui gli Stati Uniti sono pronti» a fornirle. Respinte anche le ipotesi di limitare le forze armate ucraine.

«La Russia non può avere potere di veto sul percorso dell'Ucraina verso l'Ue e la Nato», hanno quindi avvertito il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente finlandese Alexander Stubb, il primo ministro polacco Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Al lavoro per un 19esimo pacchetto di sanzioni

«Mosca non porrà fine alla guerra finché non si renderà conto che non può continuare», ha tuonato l'alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, confermando che i Ventisette stanno già lavorando a un 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Pacchetto che, stando alle attese, potrebbe essere varato già entro fine agosto. «La sicurezza europea non è negoziabile», ha ribadito Kallas, ricordando che la vera causa della guerra «è la politica estera imperialista della Russia».

Quanto alle garanzie di sicurezza, si ipotizza un meccanismo simile all'articolo 5 della Nato che, in caso di aggressione a un aderente al Trattato, fa scattare la riposta di tutti i partecipanti (ma nel caso di Kiev si resterebbe al di fuori dall'Alleanza atlantica). «È importante che la proposta italiana, quella dell'art.5 bis modello Nato per l'Ucraina, sia diventata argomento all'ordine del giorno», ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Videoconferenza dopo il summit Trump-Putin

Intanto, per fare il punto sul summit d'Alaska, Macron, Starmer e Merz riuniranno in videoconferenza la coalizione dei Volenterosi, il gruppo che coordina l'assistenza a Kiev, al quale parteciperanno anche Costa e von der Leyen. Lunedì poi Zelensky sarà a Washington.

«Vorrebbe che i leader europei fossero lì per dargli manforte e sembra che stia per succedere – ha spiegato un diplomatico europeo – Trump vuole agire rapidamente e preferibilmente avere un incontro trilaterale con Zelensky e Putin già la prossima settimana. Le sanzioni torneranno sul tavolo se Putin non collabora».

Resta un'incognita da sciogliere per Bruxelles: se sull'Ucraina si stia cercando prima un cessate il fuoco o si voglia andare direttamente ai negoziati di pace.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
È morto Pippo Baudo, leggenda della TV italiana
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
Il principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»
Trump non ottiene la tregua in Alaska: «Putin vuole il Donbass»

Il vertice Trump-Putin

E sullo scambio di territori.... L'Ucraina aderirà alla Nato? Ecco la proposta di Trump nella telefonata con Zelensky

E sullo scambio di territori...L'Ucraina aderirà alla Nato? Ecco la proposta di Trump nella telefonata con Zelensky

Dopo il vertice in Alaska. Zelensky incontrerà Trump lunedì a Washington

Dopo il vertice in AlaskaZelensky incontrerà Trump lunedì a Washington

Cosa dicono i media. «Vergognoso», «imbarazzante», «la reputazione di Trump ne risentirà»: ecco le reazioni al vertice

Cosa dicono i media«Vergognoso», «imbarazzante», «la reputazione di Trump ne risentirà»: ecco le reazioni al vertice

Il riassunto dell'incontro. Trump: «Grandi progressi ma nessun accordo». Poi annulla il pranzo con Putin, che si mostra raggiante

Il riassunto dell'incontroTrump: «Grandi progressi ma nessun accordo». Poi annulla il pranzo con Putin, che si mostra raggiante

Altre notizie

Quali i prossimi passi?. Trump non ottiene la tregua in Alaska: «Putin vuole il Donbass»

Quali i prossimi passi?Trump non ottiene la tregua in Alaska: «Putin vuole il Donbass»

Guerra. La rabbia degli ucraini, l'Alaska non ferma le bombe

GuerraLa rabbia degli ucraini, l'Alaska non ferma le bombe

«Next time in Moscow». Tappeto rosso per Putin in Alaska, Trump riabilita lo zar

«Next time in Moscow»Tappeto rosso per Putin in Alaska, Trump riabilita lo zar