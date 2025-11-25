Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa avrebbe detto che sul tavolo al momento c'è solo l'opzione dei prestiti a Kiev basata sul capitale. KEYSTONE

L'Europa (per ora) ha evitato il peggio sull'Ucraina, trasformando un piano da incubo – la prima versione a 28 punti stilata da Witkoff-Dmitriev – in un'occasione per contare, sia agli occhi degli Usa sia a quelli della Russia.

Quest'ultima infatti è furiosa e ribadisce che la strada giusta era quella di prima, a lei ovviamente favorevole. Ma i rischi non sono finiti. La nuova bozza, concordata a quanto pare tra Kiev e Washington nei negoziati ad Abu Dhabi, è ancora alquanto misteriosa (il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per dire, non ha toccato l'argomento nel corso della call tra i Volenterosi). Il Vecchio Mondo, insomma, teme un'ennesima giravolta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Giravolte sempre più difficili da gestire.

«Hai presente il film Il giorno della Marmotta? Ecco, la sensazione è quella, riviviamo sempre lo stesso giorno», confida un diplomatico europeo. L'Europa, infatti, è stata a un passo dalla crisi di nervi. Evitata per un soffio.

Per capire cosa è successo, bisogna riavvolgere il nastro a giovedì scorso, quando è stato passato ai media il piano Usa-Russia, proprio alla vigilia del G20 del Sudafrica. Provocando un terremoto. Francia, Germania e Gran Bretagna (gli E3) hanno subito preso in mano le redini della situazione, non senza qualche malumore da parte di altri Paesi europei.

Un piano aggiornato in 19 punti

A margine del G20 si è dunque tenuta la prima riunione degli alleati allargati, ovvero le capitali europee presenti più il Canada e il Giappone, una sorta di G7 plus.

In quel frangente sono state prese tre decisioni chiave: il testo esistente sarebbe stato la base per la trattativa, molti dei punti non erano però accettabili e necessitavano di modifiche ed era impossibile accettare che gli Usa trattassero di temi cruciali europei con Kiev senza l'Unione Europea al tavolo. In pratica in una notte si è passati da «nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina a nulla sull'Ue senza l'Ue».

Così i consiglieri per la sicurezza di Commissione-Consiglio e dei principali Paesi europei sono saliti su un aereo e sono andati a Ginevra per prendere parte ai negoziati di emergenza, che alla fine hanno portato al piano aggiornato in 19 punti. Il Consiglio Europeo straordinario di Luanda è servito proprio per aggiornare gli altri di quanto accaduto a Ginevra.

Per ora nessuna missione alla Casa Bianca

Crisi di nervi, si diceva. Da una parte la forma, dall'altra il contenuto. L'Europa si è trovata unita nel definire il piano in 28 punti «catastrofico» e questo, in sé, ha rappresentato uno shock. Sul modo per correre ai ripari, però, si sono registrati dei disaccordi.

La presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni – a quanto si apprende – è stata tra i leader che più hanno spinto per evitare di «antagonizzare» Trump, mentre altri spingevano per un approccio più muscolare. Le opzioni però iniziano a ridursi.

Se sulle prime non si era esclusa una missione alla Casa Bianca del Formato di Washington – Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Finlandia, Commissione Europea e Nato – sull'onda di quanto accaduto dopo il vertice Putin-Trump in Alaska, quell'ipotesi al momento appare accantonata: tra i leader non si riscontra un grande appetito per ripetere l'esperienza, trasformata dal tycoon in una versione geopolitica di The Apprentice.

All'atto pratico, l'Europa sembra essere riuscita a scorporare da ogni proposta di pace alla Russia il tema degli asset immobilizzati: cosa farne, resta prerogativa dell'Ue. Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, sia ai leader Ue sia ai Volenterosi, avrebbe detto che sul tavolo al momento c'è solo un'opzione, quella dei prestiti a Kiev basata sul capitale. E l'obiettivo resta chiudere a dicembre.