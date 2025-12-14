L'ex finalista di Miss Svizzera con Donald Trump. PD

Beatrice Keul ha fatto notizia un anno fa quando ha accusato Donald Trump di abusi sessuali. Adesso l'ex finalista di Miss Svizzera ha rivelato che anche Jeffrey Epstein voleva fare di lei la sua «preda».

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex modella Beatrice Keul afferma di essere stata molestata da Jeffrey Epstein a New York nel 1993.

Le sue dichiarazioni mostrano anche un collegamento tra l'imprenditore e Donald Trump, che la donna ha accusato di aver abusato di lei.

Nel caso Epstein le autorità statunitensi stanno prendendo di mira due banche svizzere. Mostra di più

L'ex finalista di Miss Svizzera Beatrice Keul è stata molestata dal defunto condannato per abusi sessuali Jeffrey Epstein a un concorso di bellezza nel 1993, come racconta alla «NZZ am Sonntag».

«Epstein era a caccia e io dovevo essere la sua preda», racconta l'ex modella zurighese. «Se fossi andata con lui, probabilmente sarei stata abusata». L'incontro avvenne a New York: «Epstein si presentò a me a margine della competizione come il migliore amico di Donald Trump»

Un anno fa Keul aveva accusato l'attuale presidente degli Stati Uniti di molestie sessuali. «Prima l'aggressione sessuale da parte di Donald Trump, poi Jeffrey Epstein non mi lasciava andare: è stato un vero e proprio spettacolo dell'orrore», ripete l'ex seconda classificata del concorso di bellezza elvetico.

Nella stessa occasione, Epstein la invitò a una festa nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago. Quando la donna rifiutò l'imprenditore diventò insistente. Voleva anche farle incontrare l'ex principe Andrea: «Epstein mi disse che avevo il "calibro per questa lega", e per essere abbinata al principe».

Le autorità statunitensi chiamano in causa UBS e Julius Baer

La sua storia è rappresentativa di un'epoca in cui gli uomini di potere usavano il business delle modelle come terreno di caccia, scrive la «NZZ am Sonntag».

La Svizzera era un punto di snodo di questo sistema globale: Epstein avrebbe detto a Keul che si recava spesso a Ginevra per «visitare i suoi soldi».

Nel frattempo la commissione finanziaria del Senato statunitense sta indagando su UBS e Julius Baer nel caso del condannato per abusi sessuali. Le due banche svizzere sono elencate in un disegno di legge attualmente in discussione presso questa commissione.

La legge obbligherebbe il governo americano a consegnare tutte le «segnalazioni di attività sospette» su Epstein e i suoi complici da tutte le società e le banche associate. Non è chiaro se la commissione abbia informazioni concrete sui due istituti. Secondo il domenicale UBS e Julius Baer non hanno commentato la questione.