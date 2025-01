L'ex ministro della difesa israeliano Yoav Gallant in un'immagine d'archivio Keystone

L'ex ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant si è dimesso dalla Knesset, pur rimanendo membro del partito Likud del premier Benjamin Netanyahu.

Keystone-SDA SDA

Lo ha annunciato lo stesso ex ministro in un discorso in diretta tv in cui si è preso il merito di aver diminuito le capacità militari di Hamas, Hezbollah e dell'Iran, ma assumendosi anche la responsabilità, in quanto ex ministro della Difesa, degli errori che hanno portato all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

Gallant ha affermato di credere ancora nel percorso e nei valori del suo partito, pur criticando alcune delle sue recenti politiche. In particolare ha sostenuto la necessità di un reclutamento paritario di tutti gli israeliani, sottolineando che arruolare gli ultra-ortodossi è una «necessità militare».

Gallant ha quindi collegato il suo licenziamento da ministro della Difesa a novembre alla sua posizione proprio sull'arruolamento, sostenendo che il suo sostituto Israel Katz e Netanyahu stanno lavorando per esentare gli ultra-ortodossi dall'Idf, qualcosa di cui Gallant non vuole essere partecipe.

Gallant era assente dalla Knesset martedì sera durante un voto chiave sul bilancio, che ha visto Netanyahu lasciare in anticipo l'ospedale dopo un'operazione alla prostata per prendervi parte.