L'FBI indaga Joe Kent, l'ex capo dell'antiterrorismo di Trump

Secondo i media, Joe Kent è indagato dall'FBI. (foto d'archivio) IMAGO/MediaPunch

Prima si è dimesso a causa della guerra in Iran, adesso l'FBI indaga su di lui: Joe Kent, l'ex capo dell'antiterrorismo sotto Donald Trump, avrebbe fatto trapelare informazioni confidenziali, secondo quanto riportato dai media.

Maximilian Haase Maximilian Haase

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo i media, l'FBI sta indagando sull'ex capo dell'antiterrorismo di Donald Trump, Joe Kent.

Kent si era precedentemente dimesso dal suo incarico per protestare contro la guerra in Iran, rendendo pubbliche le sue critiche al presidente americano.

Secondo gli addetti ai lavori, l'intelligence statunitense sta indagando su Kent da tempo, accusandolo di aver trasmesso informazioni segrete. Mostra di più

Sembra una storia uscita da un thriller politico: prima il capo dell'antiterrorismo di Donald Trump, Joe Kent, si dimette in segno di protesta contro la guerra in Iran, poi si viene a sapere che l'FBI sta indagando su di lui.

Secondo i media l'ex direttore del centro nazionale antiterrorismo è al centro dell'attenzione dell'agenzia di intelligence interna statunitense.

Come riportato per la prima volta dal portale «Semafor» e confermato dal «New York Times» e da «CBS News», che citano addetti ai lavori, l'indagine dell'FBI su Kent è in corso da tempo. L'ex dipendente governativo è accusato di aver trasmesso informazioni sensibili.

«Non posso in coscienza sostenere questa guerra»

Le accuse colpiscono un uomo che ha preso pubblicamente le distanze dall'amministrazione del presidente, presentando le sue dimissioni e giustificandole direttamente con la guerra contro l'Iran.

«Non posso in coscienza sostenere questa guerra», ha scritto Kent su X.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Nella sua lettera al leader statunitense ha criticato aspramente la giustificazione ufficiale dell'attacco: «L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione».

E ha anche affermato: «È chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana».

L'intervista con Tucker Carlson

Il giorno dopo le sue dimissioni, Kent ha confermato la sua posizione in un'intervista con Tucker Carlson. Ha negato che ci fossero indicazioni di un pericolo acuto da parte della Repubblica islamica prima dell'inizio del conflitto.

Non c'erano nemmeno informazioni che indicassero che l'Iran fosse sul punto di attaccare o di costruire una bomba nucleare.

Allo stesso tempo, l'ex capo antiterrorismo ha lanciato gravi accuse contro i processi interni al governo. Non c'è stato «un dibattito serio» prima della guerra, ma «gli israeliani hanno guidato la decisione».

Molte importanti persone con potere decisionale non hanno potuto contribuire con le loro opinioni e le discussioni si sono svolte solo a porte chiuse.

Il suo messaggio «semplicemente non arrivava»

Le sue obiezioni non sono più giunte alla Casa Bianca, ha detto Kent a Carlson. Si era reso conto che il suo messaggio «semplicemente non arrivava».

Rimanere in carica non avrebbe cambiato nulla ed è per questo che ha visto le sue dimissioni come l'ultima opzione rimasta. Era l'unico modo per far conoscere il suo punto di vista al presidente e la successiva conversazione con Trump è stata «molto rispettosa e amichevole».

Ma il tycoon ha reagito bruscamente in pubblico. Secondo «CBS News» ha detto di Kent: «Ho sempre pensato che fosse debole sulle questioni di sicurezza». Ha poi aggiunto: «È un bene che se ne sia andato, perché ha detto che l'Iran non era una minaccia. L'Iran invece era una minaccia».

Il «New York Times» ha anche riportato che il repubblicano ha dipinto la sua posizione dopo le sue dimissioni come insostenibile.

Una lettera piena di «false accuse»

Poco dopo la partenza di Kent, anche l'entourage di Trump lo ha criticato.

L'ex vice capo dello staff della Casa Bianca Taylor Budowich ha scritto su X che era «spesso al centro di fughe di notizie sulla sicurezza nazionale» e «ha passato tutto il suo tempo a minare la catena di comando e a indebolire il presidente». Non ha fornito dettagli specifici sulle informazioni che avrebbe trasmesso.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato, secondo «CBS News», che la sua lettera di dimissioni era piena di «false accuse». L'Iran aveva effettivamente rappresentato una minaccia imminente. L'affermazione che Trump fosse stato spinto alla guerra da un altro Paese era «insultante e ridicola».

Leavitt ha dichiarato a «Fox News» che l'ex capo dell'antiterrorismo non è stato coinvolto in nessuna delle discussioni sulla guerra in Iran. Secondo l'addetto stampa della Casa Bianca, da qualche tempo non partecipa più alla compilazione dei briefing quotidiani dell'intelligence del presidente.

Indagini in un ambiente politicamente caldo

Non si sa ancora molto sui retroscena dell'indagine dell'FBI. Il «New York Times» classifica le indagini in un ambiente politicamente acceso e sottolinea che l'amministrazione ha ripetutamente esercitato pressioni su critici e oppositori con indagini penali.

Inoltre, lo stesso Kent è un personaggio dubbio. Il «New York Times» lo descrive come un politico con un passato di narrazioni cospirative. Ad esempio, ha suggerito - senza prove - che gli agenti dell'FBI potrebbero essere stati coinvolti nell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

«CBS News» sottolinea anche che ha pagato un membro dei Proud Boys per delle consulenze, che ha descritto le elezioni del 2020 come rubate e ha chiesto che Anthony Fauci fosse accusato di omicidio a causa della «frode» sul Covid.

I critici lo accusano di avere una forte agenda anti-Israele e persino di antisemitismo. È probabile che la questione si intensifichi dopo l'intervista con Carlson: secondo il «New York Times», ha portato avanti anche accuse infondate che Israele fosse coinvolto nell'attentato a Trump del 2024 e nell'omicidio dell'attivista di destra Charlie Kirk.