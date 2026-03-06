Beirut colpita dagli attacchi israeliani. Imago

È di 123 uccisi e oltre 600 feriti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano dal 2 al 5 marzo secondo il conteggio aggiornato alle ultime ore da parte del ministero della sanità libanese. A questi si dovranno aggiungere le vittime odierne, nei vari raid israeliani nel sud, a Beirut e nella Bekaa.

Keystone-SDA SDA

Il Libano rischia inoltre una «catastrofe umanitaria» a causa degli sfollamenti di centinaia di migliaia di persone in fuga dai bombardamenti israeliani nel sud del Paese, nella valle della Bekaa e nella periferia sud di Beirut: lo ha detto oggi il primo ministro libanese Nawaf Salam intervenendo davanti a un gruppo di ambasciatori a Beirut.

Citato dai media locali, Salam ha invitato la «comunità internazionale» a fare pressione su Israele perché risparmi le infrastrutture civili libanesi dai bombardamenti in corso, mentre continuano gli attacchi nelle regioni meridionali e nella stessa capitale.

Intanto, raid israeliani hanno preso di mira l'autostrada Beirut-Damasco all'altezza del valico di Dahr al Baidar. Lo riferisce l'agenzia governativa libanese Nna, secondo cui l'attacco ha mirato un pulmino che viaggiava sull'autostrada. Le immagini televisivi mostrano un van bianco in fiamme sul bordo della carreggiata.

Intensi raid aerei israeliani sono in corso anche nella valle orientale libanese della Bekaa al confine con la Siria. Lo riferiscono i media di Beirut, secondo cui forti esplosioni sono state udite nei pressi di Nabi Shit, principale cittadina sull'Antilibano.

Dal canto suo, Hezbollah ha rivendicato poco fa il lancio di razzi nei confronti di una colonia israeliana in Alta Galilea. L'attacco, secondo il comunicato del partito armato libanese, è avvenuto alle 8:45 locali contro la località di Sasa, a sud della linea di demarcazione tra i due Paesi.

Nel frattempo, «un aereo dell'Ala 31 dell'Esercito dell'aria, con una squadra dell'Unità medica di evacuazione aerea (Umaer), ha rimpatriato due caschi blu spagnoli dalla base della Brigata Libano per motivi medici». Con questo messaggio su X lo Stato Maggiore della Difesa spagnola ha dato notizia del rimpatrio di due militari iberici impegnati nella forza di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil) in Libano, per motivi medici.

Nel messaggio si informa che all'operazione di evacuazione ha partecipato un'ambulanza della Cellula di stabilizzazione, con due medici, e il Distaccamento di collegamento dell'Unità Logistica. Il testo non specifica quando è avvenuta l'evacuazione né le condizioni dei militari rimpatriati.

La Spagna ha dispiegati circa 650 militari in Libano nella missione di peacekeeping dell'Onu per vigilare il cessate il fuoco fra le milizie di Hezbollah e l'Estercito israeliano nel sud del Paese e lungo la cosiddetta Linea Blu, una zona attualmente al centro dell'escalation delle ostilità in Medio Oriente.