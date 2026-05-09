Almeno 31 i morti provocati ieri da attacchi israeliani sul Libano. Keystone

Secondo l'agenzia di stampa ufficiale libanese National News Agency, almeno 31 persone, tra cui un soccorritore, sono state uccise ieri durante i massicci attacchi israeliani nel sud del Libano.

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Secondo Al Jazeera, è stata una delle giornate più sanguinose da quando, il 2 marzo, sono ripresi i combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah. Tra le vittime figurano cinque persone in due attacchi aerei contro la città di Toura, nel distretto di Tiro.