Medio Oriente In Libano Israele attacca con i droni i caschi blu dell'ONU

SDA

3.9.2025 - 09:46

Le forze di pace Unifil pattugliano il villaggio di Houla, nel sud del Libano. (foto d'archivio)
Le forze di pace Unifil pattugliano il villaggio di Houla, nel sud del Libano. (foto d'archivio)
Keystone

L'Unifil ha dichiarato che alcuni droni israeliani hanno sganciato quattro granate nei pressi delle forze di pace, in quello che è stato definito «uno degli attacchi più gravi» contro il proprio personale dal cessate il fuoco di novembre.

Keystone-SDA

03.09.2025, 09:46

03.09.2025, 09:55

«Ieri mattina, alcuni droni delle Forze di Difesa Israeliane hanno sganciato quattro granate nei pressi delle forze di pace dell'Unifil impegnate a rimuovere i blocchi stradali che impedivano l'accesso a una postazione delle Nazioni Unite», ha dichiarato la forza Onu.

«Una granata è caduta a meno di 20 metri di distanza dal personale e dai veicoli delle Nazioni Unite, mentre le altre tre sono cadute a circa 100 metri. I droni sono stati osservati mentre rientravano a sud della Linea Blu», scrive l'Unifil sul suo sito.

«Le Idf (l'esercito israeliano, ndr) erano state informate in anticipo dei lavori di sgombero stradale in corso da parte dell'Unifil nella zona, a sud-est del villaggio di Marwahin. Per motivi di sicurezza, i lavori di ieri sono stati sospesi a causa dell'incidente».

«Qualsiasi azione che metta in pericolo le forze di pace e i loro beni, nonché qualsiasi interferenza con i compiti loro assegnati, è inaccettabile e costituisce una grave violazione della Risoluzione 1701 e del diritto internazionale.»

«È responsabilità delle Forze di Difesa Israeliane garantire la sicurezza e l'incolumità delle forze di pace che svolgono i compiti assegnati dal Consiglio di Sicurezza» si legge ancora.

