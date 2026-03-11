  1. Clienti privati
Medio Oriente Il Libano denuncia: «Un attacco israeliano ha fatto 7 morti nell'est del Paese»

SDA

11.3.2026 - 10:07

Edificio distrutto dai bombardamenti israeliani in Libano
Edificio distrutto dai bombardamenti israeliani in Libano
Keystone

Un attacco aereo israeliano sulla valle della Bekaa, roccaforte di Hezbollah filo-iraniano nel Libano orientale, ha ucciso sette persone e ne ha ferite 18: lo ha annunciato il ministero della Salute libanese.

Keystone-SDA

11.03.2026, 10:07

11.03.2026, 10:18

Secondo l'Agenzia di Stampa Nazionale, l'attacco ha preso di mira un'abitazione abitata da una famiglia di rifugiati siriani. L'esercito israeliano ha colpito la valle orientale della Bekaa, al confine con la Siria, dall'inizio della sua campagna aerea contro il Libano dieci giorni fa, e vi ha condotto due operazioni con elicotteri.

