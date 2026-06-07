Tornano gli attacchi su Beirut (immagine d'archivio). Keystone

Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco con il Libano, cacciabombardieri dell'aeronautica militare israeliana hanno colpito il quartier generale di Hezbollah nel sobborgo sciita di Dahyeh, nella capitale libanese.

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Un portavoce delle forze armate dello stato ebraico ha confermato che l'aeronautica ha preso di mira le infrastrutture di Hezbollah. Secondo i media libanesi, l'attacco è stato condotto con tre missili, utilizzati per colpire due appartamenti a Dahyeh.