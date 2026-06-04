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Medio Oriente Libano: Hezbollah respinge l'accordo tra Beirut e Israele

SDA

4.6.2026 - 12:15

Il presidente libanese Joseph Aoun (foto d'archivio)
Il presidente libanese Joseph Aoun (foto d'archivio)
Keystone

Hezbollah ha respinto il nuovo accordo di cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti.

Keystone-SDA

04.06.2026, 12:15

04.06.2026, 13:28

Il movimento sciita filo-iraniano ha dichiarato in una nota di aver «ufficialmente informato il presidente libanese Joseph Aoun della propria opposizione all'intesa, sostenendo che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il completo ritiro delle forze israeliane da tutto il territorio libanese».

Hezbollah ha inoltre indicato come condizioni imprescindibili il ritorno degli sfollati, la ricostruzione delle aree colpite dal conflitto e il rilascio dei prigionieri libanesi detenuti da Israele.

Il rifiuto arriva dopo che Stati Uniti, Libano e Israele hanno annunciato, al termine di un incontro trilaterale ad alto livello a Washington, un'intesa per l'attuazione di un cessate il fuoco.

L'accordo prevede la completa cessazione degli attacchi di Hezbollah contro Israele e l'allontanamento delle sue forze dalle aree a sud del fiume Litani, oltre alla creazione di zone sotto il controllo esclusivo delle Forze armate libanesi.

Medio Oriente. Annunciato un accordo su una tregua tra Israele e Libano

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