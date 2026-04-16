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Medio Oriente Trump annuncia per oggi colloqui ad alto livello tra i leader di Libano e Israele

SDA

16.4.2026 - 07:12

Per Israele gli obiettivi principali dei negoziati sono il disarmo di Hezbollah e una pace duratura. (foto d'archivio)
Per Israele gli obiettivi principali dei negoziati sono il disarmo di Hezbollah e una pace duratura. (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso noto che Israele e Libano si incontreranno oggi per colloqui ad alto livello. I «leader» dei due paesi confinanti non si parlavano da molto tempo, sicuramente da 34 anni, ha scritto ieri sera (ora locale) su Truth.

Keystone-SDA

16.04.2026, 07:12

16.04.2026, 07:48

«Domani (giovedì) succederà. Ottimo!» Dal suo post non emerge chi Trump intenda esattamente con i leader dei due paesi. Si tratta di cercare di «creare un po' di spazio tra Israele e il Libano», ha scritto. Ieri sera a Washington, per la prima volta da decenni, i rappresentanti di entrambi gli Stati si sono incontrati per colloqui diretti a livello politico.

Sono in corso negoziati con il Libano, ha affermato il capo del governo israeliano Benyamin Netanyahu secondo quanto comunicato dal suo ufficio ieri sera. Il primo ministro ha spiegato che gli obiettivi principali sono due: il disarmo della milizia di Hezbollah, sostenuta dall'Iran, «e, in secondo luogo, una pace duratura.»

Il governo libanese, che non è parte in causa nella guerra in corso tra Israele e Hezbollah, vuole ottenere un cessate il fuoco e il ritiro dei soldati israeliani dal sud del Libano.

Secondo quanto riportato dai media, ieri sera il gabinetto di sicurezza israeliano ha discusso di un cessate il fuoco, ma la riunione si è conclusa senza alcuna decisione, ha scritto il giornalista di Axios Barak Ravid sulla piattaforma X.

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