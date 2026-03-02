  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Libano Migliaia di persone in fuga da Beirut a causa degli attacchi israeliani

SDA

2.3.2026 - 08:17

Gente in strada si dirige verso nord in auto.
Gente in strada si dirige verso nord in auto.
Keystone

Migliaia di persone si sono riversate in strada a Beirut e nel sud del Libano per fuggire dagli attacchi israeliani contro la capitale e lanciati nella notte.

Keystone-SDA

02.03.2026, 08:17

02.03.2026, 08:19

Dopo che un portavoce militare israeliano ha emesso ordini di evacuazione per 55 diversi villaggi e città in tutto il Libano, chiedendo alla popolazione di allontanarsi di almeno un chilometro poiché in prossimità di «strutture di Hezbollah», fiumi di persone hanno iniziato a fuggire dal sobborgo di Dahieh, a Beirut, in auto e a piedi, e file di auto hanno iniziato a formarsi fuori dai distributori di benzina nella città meridionale di Tiro, mentre i residenti iniziavano a dirigersi verso nord.

Secondo quanto riferisce il Guardian, le autostrade da Dahieh alla capitale erano intasate da scooter e auto che passavano sopra macerie e detriti dei precedenti attacchi.

Nel sud, la gente si è diretta verso nord su entrambi i lati dell'autostrada per sfuggire al traffico, mentre video mostravano i tetti degli edifici di Dahieh avvolti dalle fiamme e i resti bruciati di auto ai piedi degli edifici crollati.

Mentre si affrettavano a fuggire, testimoni hanno riferito di aver visto raffiche di razzi volare dal Libano meridionale verso Israele.

Questa mattina, il capo dell'esercito israeliano Eyal Zamir ha affermato che i combattimenti contro il gruppo militante libanese Hezbollah, iniziati nella notte, potrebbero durare «molti» giorni. «Abbiamo lanciato una campagna offensiva contro Hezbollah», ha detto Zamir in un video condiviso dall'esercito poche ore dopo che il lancio di razzi rivendicato da Hezbollah ha provocato un'ondata di attacchi israeliani in Libano.

I più letti

Diversi jet da combattimento USA abbattuti in Kuwait, ecco il video
Ecco tutte le leggi che entrano in vigore in Svizzera in marzo
Migros irrita i dipendenti con un manifesto contro il tempo libero: «Bisogna vivere per lavorare?»
Stefano De Martino con Fabrizio Ferraguzzo? Scoppia il caso: il Festival divide già ora
Sal Da Vinci vince Sanremo 2026. Le pagelle finali: Conti e Pausini in scioltezza. Bocelli fa tremare l'Ariston. Risate a gogò con Frassica

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Israele attacca il Libano: oltre 30 morti e 150 feriti - Trump: «4-5 settimane di bombe sull'Iran»

Ticker Medio OrienteIsraele attacca il Libano: oltre 30 morti e 150 feriti - Trump: «4-5 settimane di bombe sull'Iran»

Escalation in Medio Oriente. Parigi «pronta a partecipare» alla difesa dei paesi del Golfo

Escalation in Medio OrienteParigi «pronta a partecipare» alla difesa dei paesi del Golfo

Retroscena non ancora chiari. Diversi jet da combattimento USA abbattuti in Kuwait, ecco il video

Retroscena non ancora chiariDiversi jet da combattimento USA abbattuti in Kuwait, ecco il video