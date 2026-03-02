  1. Clienti privati
Medio Oriente Oltre 30 morti e 150 feriti in un'ondata di attacchi israeliani in Libano

SDA

2.3.2026 - 07:16

Attacchi israeliani nelle prime ore del mattino contro la periferia sud di Beirut.
Attacchi israeliani nelle prime ore del mattino contro la periferia sud di Beirut.
Keystone

Oltre 30 persone sono state uccise e quasi 150 ferite in un'ondata di attacchi lanciati da Israele questa mattina presto contro diversi obiettivi in Libano. Lo ha riferito il ministero della Salute libanese.

Keystone-SDA

02.03.2026, 07:16

02.03.2026, 07:35

«Secondo i dati preliminari, ci sono 31 morti e 149 feriti a seguito di attacchi aerei israeliani», ha annunciato il centro operativo di emergenza del Ministero della Salute.

Questa mattina, una fonte sanitaria ha riferito di almeno 20 morti e 50 feriti a causa di attacchi israeliani alla periferia meridionale della capitale e in diverse aree del sud del Libano.

