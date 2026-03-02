Attacchi israeliani nelle prime ore del mattino contro la periferia sud di Beirut. Keystone

Oltre 30 persone sono state uccise e quasi 150 ferite in un'ondata di attacchi lanciati da Israele questa mattina presto contro diversi obiettivi in Libano. Lo ha riferito il ministero della Salute libanese.

Keystone-SDA SDA

«Secondo i dati preliminari, ci sono 31 morti e 149 feriti a seguito di attacchi aerei israeliani», ha annunciato il centro operativo di emergenza del Ministero della Salute.

Questa mattina, una fonte sanitaria ha riferito di almeno 20 morti e 50 feriti a causa di attacchi israeliani alla periferia meridionale della capitale e in diverse aree del sud del Libano.