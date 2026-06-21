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Politica Libano, per Qassem, leader di Hezbollah: «Non esiste alcuna zona di sicurezza per Israele»

SDA

21.6.2026 - 20:06

«Israele è un aggressore e deve andarsene», ha affermato Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, in un discorso televisivo. (foto d'archivio)
«Israele è un aggressore e deve andarsene», ha affermato Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, in un discorso televisivo. (foto d'archivio)
Keystone

Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha respinto qualsiasi ipotesi di zona di sicurezza israeliana in Libano, dopo che il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha promesso che le sue truppe rimarranno nel sud del paese finché necessario.

Keystone-SDA

21.06.2026, 20:06

21.06.2026, 20:26

«La permanenza delle truppe israeliane sul territorio libanese è impossibile. Non esistono zone di sicurezza per Israele, abbiamo un esercito nazionale che interviene ed è responsabile della salvaguardia della sovranità, ed è con lui che collaboriamo», ha dichiarato Qassem in un discorso televisivo, aggiungendo che «Israele è un aggressore e deve andarsene».

In precedenza Netanyahu aveva affermato che «lo Stato di Israele non sarà un episodio passeggero nella storia del nostro popolo. Difenderemo con fermezza i nostri interessi vitali. Rimarremo nella zona di sicurezza nel Libano meridionale per tutto il tempo necessario a proteggere i preziosi residenti del nord e tutti i cittadini dello Stato. In qualità di primo ministro di Israele, sono fermamente determinato su questo punto e nulla lo cambierà».

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