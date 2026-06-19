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Guerra in Medio Oriente Raid aerei israeliani nella notte sul Libano, almeno 16 morti

SDA

19.6.2026 - 08:18

Edifici distrutti ieri a Tiro dall'esercito israeliano.
Edifici distrutti ieri a Tiro dall'esercito israeliano.
Keystone

Le Forze di difesa israeliane (Idf) indicano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture dell'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.

Keystone-SDA

19.06.2026, 08:18

19.06.2026, 08:29

Lo scrive il quotidiano in linea The Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran.

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