Medio Oriente Raid israeliano su Beirut, «nel mirino un membro chiave di Hezbollah»

SDA

23.11.2025 - 14:28

Beirut nuovamente sotto attacco israeliano. (immagine d'archivio)
Beirut nuovamente sotto attacco israeliano. (immagine d'archivio)
Keystone

L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto di aver condotto «un attacco mirato prendendo di mira un terrorista chiave di Hezbollah a Beirut». I media libanesi parlando di un raid sulla periferia sud della capitale libanese.

Keystone-SDA

23.11.2025, 14:28

23.11.2025, 14:32

Nel mirino del raid israeliano su Beirut, c'era il numero due e capo di stato maggiore ad interim di Hezbollah, Ali Tabatabai. Lo riportano i media israeliani. Non è ancora chiara la sorte dell'uomo.

L'attacco è avvenuto nel sobborgo di Dahiyeh, roccaforte della milizia filo-Iran. Secondo i media israeliani, si tratta del primo raid su Beirut da 5 mesi.

