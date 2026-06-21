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Medio Oriente Libano sud, ci sarebbero sette morti in raid israeliani

SDA

21.6.2026 - 08:17

Villaggi bombardati nella valle della Bekaa.
Villaggi bombardati nella valle della Bekaa.
Keystone

Almeno sette persone sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani nella Bekaa occidentale e nella regione di Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce l'agenzia nazionale di stampa Nna che cita il ministero della Sanità di Beirut.

Keystone-SDA

21.06.2026, 08:17

21.06.2026, 09:31

Cinque persone, tra cui un bambino, una donna e due anziani, sono morte in seguito ai bombardamenti sulla città di Sohmor, nel Libano occidentale. Mentre altre due persone di nazionalità palestinese sono rimaste uccise nel distretto di Tiro, nel sud del Libano, a Rashidieh, scrive la Nna.

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