Libano Tre morti in un attacco israeliano contro un veicolo vicino a Sidone

SDA

22.12.2025 - 14:25

L'esercito israeliano sostiene di aver puntato degli esponenti di Hezbollah. (Foto d'archivio)
L'esercito israeliano sostiene di aver puntato degli esponenti di Hezbollah. (Foto d'archivio)
Keystone

I media statali libanesi affermano che tre persone sono morte in un raid israeliano contro un veicolo vicino a Sidone. Le forze armate israeliane sostengono di aver preso di mira nella zona presunti esponenti di Hezbollah.

Keystone-SDA

22.12.2025, 14:25

22.12.2025, 14:48

L'agenzia di stampa statale National News Agency afferma che un drone israeliano ha attaccato un veicolo lungo una strada a circa 10 chilometri dalla città costiera di Sidone, in Libano meridionale, e «ha ucciso tre persone che si trovavano all'interno». In un comunicato, l'esercito israeliano sostiene di aver «colpito» quelli che definisce «terroristi di Hezbollah nella zona di Sidone».

