LibanoTre morti in un attacco israeliano contro un veicolo vicino a Sidone
22.12.2025 - 14:25
I media statali libanesi affermano che tre persone sono morte in un raid israeliano contro un veicolo vicino a Sidone. Le forze armate israeliane sostengono di aver preso di mira nella zona presunti esponenti di Hezbollah.
L'agenzia di stampa statale National News Agency afferma che un drone israeliano ha attaccato un veicolo lungo una strada a circa 10 chilometri dalla città costiera di Sidone, in Libano meridionale, e «ha ucciso tre persone che si trovavano all'interno». In un comunicato, l'esercito israeliano sostiene di aver «colpito» quelli che definisce «terroristi di Hezbollah nella zona di Sidone».