Dopo i violenti scontri armati degli ultimi giorni, Tripoli torna a respirare una calma tesa, che molti temono si possa trasformare nuovamente in tempesta. Il crescente malcontento verso la leadership al governo era culminati una protesta di fronte alla residenza del premier Abdelhamid Dbeibah, alla quale le forze di sicurezza hanno risposto con le armi.

La situazione della sicurezza a Tripoli «è stabile e sotto controllo», ha annunciato il ministero dell'interno del governo di unità nazionale (GNU), sottolineando che «sono state dispiegate pattuglie in diverse località strategiche nell'ambito di un piano volto a migliorare la sicurezza e a rassicurare i residenti».

In tarda mattinata, a sorpresa, il Consiglio presidenziale libico guidato da Mohammed Menfi ha emesso una risoluzione che congela tutte le decisioni militari e di sicurezza emanate dal premier del governo, Abdelhamid Dbeibah, compreso lo scioglimento della milizia Radaa che aveva scatenato gli ultimi furiosi combattimenti nella capitale libica.

Il provvedimento stabilisce inoltre la costituzione di una commissione d'inchiesta per indagare sugli eventi accaduti a partire da lunedì e «determinare le responsabilità per i danni arrecati a proprietà pubbliche e private».

Le proteste continuano

Intanto però si è scatenato un fuoco di fila. Nella notte, infatti, le forze di sicurezza libiche del governo sono state costrette a ricorrere alle armi per disperdere i manifestanti che stavano protestando di fronte alla residenza del premier, chiedendone le dimissioni.

Secondo alcuni media locali, gruppi di dimostranti hanno anche «intonato slogan che chiedevano il ritorno di Saif Gheddafi alla presidenza della Libia» e il caos ha dato l'opportunità «anche i sostenitori di Khalifa Haftar» di reclamare a gran voce che il governo del paese sia affidato al generalissimo, padre padrone dell'est libico.

In un'altra dimostrazione, davanti alla sede dell'ex Apparato di supporto alla stabilità - occupata dalla 444esima Brigata dopo l'uccisione del leader Abdel Ghani al-Kikli e l'offensiva contro la sua milizia - un responsabile della sicurezza, Ali al-Jaberi, che tentava di placare la folla è sopravvissuto ai colpi d'arma da fuoco esplosi contro il suo veicolo. «I manifestanti armati hanno anche incendiato veicoli militari blindati», scrive il «Libya Observer».

Tensione anche fra i politici

Sul fronte politico, le bordate al premier e la richiesta di dimissioni immediate sono arrivate anche dai responsabili di alcune tribù di Tripoli, i Warfalla in primis, e da tutto l'arco del fronte Haftar opposto al governo di unità, dal presidente della Camera dei rappresentanti Aqila Saleh fino Osama Hamada, capo del «governo» basato a Bengasi non riconosciuto dall'ONU.

Posizioni a cui ha risposto il Consiglio militare di Misurata, i notabili e gli anziani della città, che hanno espresso profonda preoccupazione per «i movimenti sospetti» e le «manifestazioni inventate» a Tripoli. «Qualsiasi attacco al governo di unità verrà affrontato con fermezza e con la forza», ammonisce un comunicato ufficiale.

Il caso Almasri

Intanto al Palazzo di Vetro di New York, il procuratore della Corte penale internazionale (CPI) Karim Khan ha chiesto alle autorità libiche di arrestare il generale Njeem Osama Almasri – esponente della milizia Radaa – e di consegnarlo alla Corte «affinché possa essere processato per i crimini che presumibilmente ha commesso».

«Abbiamo emesso un mandato di arresto per lui, ma è fuggito ed è tornato in Libia passando per l'Italia», ha detto Khan in un briefing al Consiglio di sicurezza dell'ONU.

La vicenda Almasri, arrestato lo scorso gennaio a Torino dopo aver assistito a Juventus-Milan e successivamente scarcerato, ha scatenato dure polemiche in Italia tra governo e opposizione.