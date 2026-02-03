  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Libira È morto Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli del rais

SDA

3.2.2026 - 20:44

Saif al-Islam Gheddafi in un'immagine del 2007.
Saif al-Islam Gheddafi in un'immagine del 2007.
Keystone

Vari media libici annunciano la morte di Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli di Muammar Gheddafi.

Keystone-SDA

03.02.2026, 20:44

03.02.2026, 20:47

Saif al-Islam Gheddafi sarebbe stato ucciso in seguito a duri scontri armati iniziati nel primo pomeriggio di oggi nell'area di Zintan, città del nordovest della Libia, ha riportato l'emittente televisiva panaraba al Arabiya citando una fonte vicina alla famiglia Gheddafi.

La televisione precisa che Saif al-Islam sarebbe rimasto ferito gravemente mentre si trovava nel giardino della sua abitazione in occasione di un attentato commesso da quattro persone fuggite rapidamente.

Secondo la stessa fonte, gli scontri armati tra milizie locali e milizie fedeli all'ex regime di Gheddafi sono poi proseguiti per diverse ore nel pomeriggio, nella zona desertica di al-Hamada e nei pressi di Zintan.

Saif al-Islam era considerato una delle figure politiche più influenti in Libia dopo il 2011 ma anche tra le più divisive del paese. Considerato il possibile successore del padre, era ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità.

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
Il prete influencer Don Ravagnani lascia il sacerdozio: «Il mio cuore sarà più libero e più vero»
Cristiano Ronaldo va in sciopero nonostante il nuovo contratto da urlo, ecco cosa succede
Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?

Altre notizie

Italia. Vannacci molla la Lega e fonda Futuro nazionale, scatenando l'ira di Salvini

ItaliaVannacci molla la Lega e fonda Futuro nazionale, scatenando l'ira di Salvini

Tensioni. Gli USA abbattono un drone iraniano, si era avvicinato alla portaerei Lincoln

TensioniGli USA abbattono un drone iraniano, si era avvicinato alla portaerei Lincoln

Guerra. Maxi attacco russo si abbatte sull'Ucraina, Zelensky: «Peserà sui negoziati»

GuerraMaxi attacco russo si abbatte sull'Ucraina, Zelensky: «Peserà sui negoziati»