  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco come L'ICE controlla i cittadini statunitensi a loro insaputa, i senatori lanciano l'allarme

Dominik Müller

5.2.2026

I funzionari dell'ICE si stanno facendo molti nemici negli Stati Uniti con le loro azioni.
I funzionari dell'ICE si stanno facendo molti nemici negli Stati Uniti con le loro azioni.
Keystone

La combinazione di riconoscimento facciale, dati di localizzazione e analisi supportate dall'intelligenza artificiale offre all'ICE possibilità di sorveglianza inimmaginabili. Democratici e gruppi per i diritti civili sono preoccupati.

Dominik Müller

05.02.2026, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'agenzia per l'immigrazione statunitense ICE è stata criticata per aver utilizzato la tecnologia di riconoscimento facciale su cittadini statunitensi senza consenso.
  • L'ICE utilizza un ampio arsenale di sorveglianza con varie tecnologie.
  • Gruppi per i diritti civili e senatori democratici chiedono restrizioni.
Mostra di più

Non passa giorno senza che l'ICE di Minneapolis faccia notizia. L'ultimo capitolo? L'uso delle moderne tecnologie di sorveglianza è oggetto di crescenti critiche.

A scatenare il tutto sono stati diversi episodi in cui cittadini statunitensi sono stati registrati con il riconoscimento facciale senza il loro consenso, come riportato dal «New York Times».

Un caso particolarmente clamoroso riguarda l'attivista Nicole Cleland. È stata riconosciuta da un agente dell'ICE che l'ha chiamata per nome, anche se non l'aveva mai incontrato prima. L'agente ha spiegato che stava usando il riconoscimento facciale e che indossava una bodycam attivata.

Secondo i gruppi di attivisti, sono stati colpiti almeno sette cittadini statunitensi. I video mostrano gli agenti dell'ICE che scansionano i manifestanti con i telefoni cellulari. Le persone colpite non avevano acconsentito alla raccolta dei loro dati biometrici.

Presto in Ohio?. Ecco 5 fatti chiave sulle operazioni dell'ICE negli Stati Uniti

Presto in Ohio?Ecco 5 fatti chiave sulle operazioni dell'ICE negli Stati Uniti

I democratici chiedono misure

L'ICE utilizza diverse tecnologie: il riconoscimento facciale di Clearview AI e l'applicazione mobile Mobile Fortify, oltre ai dati di localizzazione, al monitoraggio dei social media e ai database di Palantir.

L'obiettivo non è solo quello di identificare i migranti, ma anche di monitorare i manifestanti.

Le organizzazioni per i diritti civili stanno quindi lanciando l'allarme. La combinazione di questi strumenti dà allo Stato un potere di sorveglianza senza precedenti, critica l'American Civil Liberties Union.

Diversi senatori democratici chiedono quindi la sospensione del riconoscimento facciale nelle città statunitensi.

«Siamo esseri umani...». Ecco come i vincitori dei Grammy hanno criticato l'ICE

«Siamo esseri umani...»Ecco come i vincitori dei Grammy hanno criticato l'ICE

28 miliardi di dollari all'anno per l'ICE

La massiccia espansione della tecnologia è stata resa possibile da un drastico aumento del budget.

L'ICE dispone ora di circa 28 miliardi di dollari all'anno. Solo Palantir ha ricevuto un contratto del valore di quasi 30 milioni di dollari per sistemi di ricerca supportati dall'intelligenza artificiale.

L'incidente ha avuto conseguenze concrete per Nicole Cleland: poco dopo l'incontro, il Dipartimento per la sicurezza nazionale le ha revocato senza spiegazioni i privilegi di viaggio, come il Global Entry, un programma statunitense per viaggiatori pre-selezionati e a basso rischio che consente un ingresso più rapido negli Stati Uniti.

L'ICE nel mirino. La situazione negli USA può davvero essere paragonata ai primi giorni della Germania nazista?

L'ICE nel mirinoLa situazione negli USA può davvero essere paragonata ai primi giorni della Germania nazista?

Gli agenti dell'ICE trascinano fuori dall'auto una donna

Gli agenti dell'ICE trascinano fuori dall'auto una donna

Il 13 gennaio 2026 gli agenti dell'ICE hanno fatto uscire una donna dalla sua auto a Minneapolis, in Minnesota, e l'hanno arrestata.

21.01.2026

I più letti

L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Il pattinatore spagnolo non potrà portare i Minion sul ghiaccio di Milano: «Sono estremamente deluso»
Spuntano le foto del cadavere di Epstein e il suo testamento. Ecco gli ultimi dettagli
Luca Cereda ritrova una panchina, ecco che squadra allenerà

Altre notizie

Creato un precedente. La CDEU: «Il parere dei medici prevale sul biotestamento»

Creato un precedenteLa CDEU: «Il parere dei medici prevale sul biotestamento»

Maltempo. La depressione Leonardo sferza la Spagna, una donna dispersa

MaltempoLa depressione Leonardo sferza la Spagna, una donna dispersa

Francia. L'opposizione a Trump rilancia Macron, cresce nei sondaggi

FranciaL'opposizione a Trump rilancia Macron, cresce nei sondaggi