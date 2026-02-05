I funzionari dell'ICE si stanno facendo molti nemici negli Stati Uniti con le loro azioni. Keystone

La combinazione di riconoscimento facciale, dati di localizzazione e analisi supportate dall'intelligenza artificiale offre all'ICE possibilità di sorveglianza inimmaginabili. Democratici e gruppi per i diritti civili sono preoccupati.

Hai fretta? blue News riassume per te L'agenzia per l'immigrazione statunitense ICE è stata criticata per aver utilizzato la tecnologia di riconoscimento facciale su cittadini statunitensi senza consenso.

L'ICE utilizza un ampio arsenale di sorveglianza con varie tecnologie.

Gruppi per i diritti civili e senatori democratici chiedono restrizioni. Mostra di più

Non passa giorno senza che l'ICE di Minneapolis faccia notizia. L'ultimo capitolo? L'uso delle moderne tecnologie di sorveglianza è oggetto di crescenti critiche.

A scatenare il tutto sono stati diversi episodi in cui cittadini statunitensi sono stati registrati con il riconoscimento facciale senza il loro consenso, come riportato dal «New York Times».

Un caso particolarmente clamoroso riguarda l'attivista Nicole Cleland. È stata riconosciuta da un agente dell'ICE che l'ha chiamata per nome, anche se non l'aveva mai incontrato prima. L'agente ha spiegato che stava usando il riconoscimento facciale e che indossava una bodycam attivata.

Secondo i gruppi di attivisti, sono stati colpiti almeno sette cittadini statunitensi. I video mostrano gli agenti dell'ICE che scansionano i manifestanti con i telefoni cellulari. Le persone colpite non avevano acconsentito alla raccolta dei loro dati biometrici.

I democratici chiedono misure

L'ICE utilizza diverse tecnologie: il riconoscimento facciale di Clearview AI e l'applicazione mobile Mobile Fortify, oltre ai dati di localizzazione, al monitoraggio dei social media e ai database di Palantir.

L'obiettivo non è solo quello di identificare i migranti, ma anche di monitorare i manifestanti.

Le organizzazioni per i diritti civili stanno quindi lanciando l'allarme. La combinazione di questi strumenti dà allo Stato un potere di sorveglianza senza precedenti, critica l'American Civil Liberties Union.

Diversi senatori democratici chiedono quindi la sospensione del riconoscimento facciale nelle città statunitensi.

28 miliardi di dollari all'anno per l'ICE

La massiccia espansione della tecnologia è stata resa possibile da un drastico aumento del budget.

L'ICE dispone ora di circa 28 miliardi di dollari all'anno. Solo Palantir ha ricevuto un contratto del valore di quasi 30 milioni di dollari per sistemi di ricerca supportati dall'intelligenza artificiale.

L'incidente ha avuto conseguenze concrete per Nicole Cleland: poco dopo l'incontro, il Dipartimento per la sicurezza nazionale le ha revocato senza spiegazioni i privilegi di viaggio, come il Global Entry, un programma statunitense per viaggiatori pre-selezionati e a basso rischio che consente un ingresso più rapido negli Stati Uniti.