Autodifesa? Secondo i genitori dell'uomo ucciso, non c'entra: «Gli agenti federali dell'ICE hanno sparato a sangue freddo a una persona innocente», affermano riferendosi alla sparatoria che ha scosso Minneapolis e riacceso le polemiche sulle azioni dell'agenzia negli Stati Uniti. L'indignazione verso l'operato del Governo è in crescita, così come le proteste e la resistenza nelle comunità locali.

Hai fretta? blue News riassume per te L'autorità per l’immigrazione ICE ha ucciso un uomo a Minneapolis, a due settimane e mezzo di distanza da un altro episodio in cui un agente dell'agenzia di deportazione aveva sparato a una donna all’interno di un'auto, sempre nella stessa città.

I video diffusi contraddicono la versione ufficiale della legittima difesa, mentre la famiglia di Pretti accusa il governo di diffondere informazioni false e di coprire un atto di violenza mortale.

Democratici e autorità locali chiedono conseguenze concrete, il ritiro dei funzionari federali e indagini indipendenti, accusando l’amministrazione Trump di brutalità sistematica e di una grave mancanza di trasparenza. Mostra di più

Le sparatorie mortali avvenute durante le operazioni di agenti federali statunitensi a Minneapolis stanno alimentando la rabbia contro le azioni dell'amministrazione del presidente Donald Trump verso i loro stessi connazionali.

I genitori di un cittadino americano ucciso per strada hanno accusato gli agenti di aver sparato senza motivo giustificabile al figlio, Alex Pretti, e hanno contestato al governo di diffondere informazioni false sull'incidente nel Minnesota.

Il Dipartimento per la sicurezza nazionale presenta il caso come legittima difesa da parte di un agente, ma i video della scena stanno rafforzando le critiche ai raid dell'ICE contro gli immigrati e alle modalità aggressive con cui vengono affrontate le proteste civili.

Quando Renee Good, cittadina americana di 37 anni, è stata uccisa nella sua auto durante un raid dell'ICE a Minneapolis all'inizio di gennaio, il governo aveva descritto l'azione come legittima difesa da parte di un agente la cui vita sarebbe stata in pericolo.

Anche in quel caso, però, i video hanno mostrato un quadro diverso da quello ufficiale. L'indignazione si è diffusa in tutto il Paese, con manifestanti e opposizione democratica che hanno denunciato l'uso eccessivo della forza e la mancanza di trasparenza nelle indagini.

I parenti contraddicono il governo

I genitori di Pretti hanno sottolineato che il loro figlio - un infermiere di 37 anni - non rappresentava alcuna minaccia per gli agenti quando è stato attaccato dalla polizia antisommossa mascherata sabato mattina (ora locale), contrariamente a quanto affermato dalle autorità.

«Le atroci bugie che il governo sta diffondendo su nostro figlio sono riprovevoli e disgustose», ha dichiarato la famiglia in un comunicato diffuso da diversi media statunitensi. «Alex non stava chiaramente impugnando una pistola quando è stato colpito dai teppisti assassini e vigliacchi dell'ICE di Trump».

I familiari raccontano che il figlio stava semplicemente cercando di proteggere una donna che era stata portata a terra da un agente mentre teneva in mano un telefono cellulare, ed è stato spruzzato con spray al peperoncino prima che venissero sparati i colpi. «La verità deve essere portata alla luce».

Circondato da otto agenti

Sul web circolano diversi video realizzati da testimoni oculari che riprendono l’incidente in strada da più angolazioni.

Uno di questi, verificato dalla Deutschen Presse-Agentur, mostra diversi uomini incappucciati in tenuta antisommossa mentre immobilizzano con la forza una persona e cercano di trattenerla: si tratta di Pretti. Nel giro di pochi istanti, l'uomo viene circondato da almeno otto agenti.

Successivamente si sentono degli spari - una decina, secondo l'audio - anche se dal filmato non è possibile stabilire con certezza se a fare fuoco siano state più persone. Le immagini mostrano inoltre che, anche quando Pretti giace immobile a terra, almeno uno degli uomini incappucciati continua a sparare.

Sulla base dei video esaminati, non è possibile determinare con certezza se l'uomo - che secondo la polizia era autorizzato a portare un'arma da fuoco - fosse effettivamente armato al momento dei fatti.

In uno dei filmati diffusi sui social network sembra che gli agenti gli sottraggano una pistola prima che vengano esplosi i primi colpi, un elemento che mette ulteriormente in discussione la versione di un pericolo immediato per la vita degli agenti.

Il ministro elude le domande critiche

Secondo il Dipartimento per la sicurezza nazionale, Pretti era armato. Gli agenti stavano conducendo un'operazione contro un cittadino straniero ricercato per aggressione e presente illegalmente nel Paese, quando una persona si sarebbe avvicinata impugnando una pistola semiautomatica. Il Dipartimento ha diffuso l'immagine dell'arma sospetta che, secondo il presidente, era carica.

Sempre secondo la versione ufficiale, gli agenti avrebbero tentato di disarmare la persona armata, incontrando però resistenza. A quel punto, uno degli agenti di sicurezza avrebbe esploso i colpi fatali.

Durante una conferenza stampa, la segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem ha evitato di rispondere alle domande sul fatto che Pretti avesse effettivamente estratto l'arma - legalmente detenuta - e se fosse stato apparentemente disarmato prima che venisse sparato il primo colpo.

La repubblicana, il cui partito è tradizionalmente favorevole al diritto di portare armi, ha invece ribaltato la questione, chiedendo perché un manifestante fosse in possesso di un'arma.

L'influente vice capo dello staff di Trump, Stephen Miller, è arrivato infine a definire Pretti - che non aveva precedenti penali - un «terrorista domestico» dopo il sanguinoso episodio.

Trump difende i funzionari dell'ICE e attacca le autorità locali

Il presidente Trump ha reagito alla nuova sparatoria con due post pubblicati in rapida successione su Truth Social. Nel primo messaggio, ha accusato le autorità locali di aver impedito alla polizia di proteggere gli agenti dell'ICE.

Poco dopo ha fatto riferimento al presunto furto di miliardi di dollari di fondi per il welfare da parte di immigrati somali, una tesi che porta avanti da settimane.

I democratici minacciano di ritirare i fondi

Poiché il governo e le autorità a questo subordinate sotto la presidenza Trump diffondono regolarmente accuse false o presentano i fatti in modo selettivo, molti non credono più alle loro ricostruzioni ufficiali.

Il governatore della California Gavin Newsom ha chiesto le dimissioni della segretaria alla sicurezza interna e il licenziamento del capo della pattuglia di frontiera Greg Bovino, responsabile dell'attuazione della politica di deportazione del tycoon.

Anche i democratici al Senato minacciano ora di bloccare i finanziamenti di bilancio destinati al Dipartimento per la sicurezza nazionale.

Dopo l'uccisione di Pretti, a Minneapolis sono riprese le proteste contro le incursioni di deportazione e la repressione della resistenza pacifica. Inoltre, decine di persone si sono riunite con candele accese davanti alla casa del defunto per una veglia segnata da sconcerto, rabbia e dolore.

«Campagna di brutalità organizzata contro la popolazione»

Il governo del Minnesota e il consiglio comunale di Minneapolis hanno chiesto a Trump di ritirare dalla metropoli le forze incaricate di attuare la sua politica radicale di deportazione.

Il sindaco Jacob Frey ha chiesto aiuto alla Guardia Nazionale dello Stato perché la polizia ha bisogno di un supporto di personale «a causa della compromissione della sicurezza pubblica da parte dei funzionari dell'immigrazione».

Il governatore del Minnesota Tim Walz - democratico come Frey - ha annunciato che lo Stato avrebbe preso in mano le indagini sulla sparatoria mortale, poiché non ci si poteva fidare dell'amministrazione Trump.

«Il sistema giudiziario del Minnesota avrà l'ultima parola su questa vicenda. Deve avere l'ultima parola», ha dichiarato in una conferenza stampa.

«Questa occupazione del Minnesota da parte del governo federale ha smesso da tempo di avere a che fare con l'applicazione delle leggi sull'immigrazione. È una campagna di brutalità organizzata contro la popolazione del nostro Stato».