Come anticipato dalla Cnn qualche ora fa, l'amministrazione di Donald Trump ha licenziato i sei dirigenti più senior dell'FBI e diversi capi di uffici sul campo in tutto il Paese. Lo riferisce Nbc News.

Tra questi c'è il direttore dell'ufficio di Washington, David Sundberg, coinvolto nell'inchiesta sul ruolo del presidente americano nella rivolta del 6 gennaio 2021.

Il Dipartimento di Giustizia ha anche cacciato oltre 20 procuratori federali che avevano condotto le indagini penali sui rivoltosi di Capitol Hill.

Donald Trump ha detto di non avere niente a che fare con il licenziamento degli agenti dell'Fbi che hanno indagato su di lui.

«Non l'ho ordinato ma abbiamo delle persone molto cattive lì. Se ne vogliono licenziare alcune, per me va bene», ha detto il presidente prima di partire per la Florida.