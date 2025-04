Chi diventerà Papa dopo Francesco? Keystone

Il prossimo Conclave dovrà scegliere chi sarà in grado di raccogliere l'eredità di Papa Francesco e portare avanti le sue riforme senza tornare indietro.

Keystone-SDA SDA

Il principale, grande nodo che i cardinali che si riuniranno nella Sistina dovranno sciogliere nell'individuare la figura del nuovo Pontefice sarà su chi potrà raccogliere la grande eredità di Papa Francesco.

I tanti cantieri aperti lasciati dal Pontefice scomparso, i «processi avviati» come li chiamava lui, sono altrettanti capitoli di cui scrivere un futuro e su cui, se possibile, non fermarsi, né tanto meno tornare indietro.

Quando 12 anni fa si dimise Benedetto XVI, la Chiesa attraversava una grave crisi, provata dagli scandali come il primo Vatileaks, le ondate di rivelazioni sugli abusi sessuali - peraltro favorite proprio da Ratzinger, il primo a promuovere la «tolleranza zero» -, e la stessa rinuncia del Papa per l'età avanzata e le difficoltà nel fare fronte alle resistenze interne, che avevano fatto fortemente ondeggiare la «barca di Pietro».

E il mandato dei cardinali a chi sarebbe diventato il nuovo Papa era stato di rifondare la Chiesa su una nuova base di rinascita cristiana e di rilanciata missione evangelizzatrice.

Sfide e i cantieri aperti

Proprio quello che ha perseguito, non senza pesanti ostacoli, Jorge Mario Bergoglio in questi 12 anni di pontificato, con le riforme in primo luogo finanziarie, poi della Curia con l'inedito mandato «di governo» anche ai laici e alle donne, sulla protezione dei minori, e col proprio atteggiamento personale di radicalità cristiana, di vicinanza ai più poveri, ai migranti, agli «scartati», di indefessa abnegazione in favore della pace, della fratellanza umana e del dialogo con le altre religioni.

Un insieme di spinte in avanti che rimettono in primo piano molti dei propositi ancora inattuati del Concilio Vaticano II, finora gravati da contrarietà e passività all'interno della Chiesa.

Senza contare l'ultimo grande cantiere aperto da Francesco, quello della Chiesa «sinodale», su cui a parte i due Sinodi già svolti il Papa defunto ha indetto un ulteriore triennio per l'attuazione, con una grande e finale «assemblea ecclesiale» già programmata per l'ottobre del 2028.

L'identikit del nuovo Papa

Un'eredità, quindi, in buona parte già scritta quella che dovrà raccogliere il prossimo, e 266esimo, successore di Pietro. Che dovrà riprendere in mano tutte le riforme e portarle avanti secondo le proprie sensibilità e priorità.

Oltre che con la necessaria autorevolezza e capacità di governo, qualità indispensabili per il pastore universale di un organismo della complessità e vastità della Chiesa cattolica.

Questo, insomma, sarà l'identikit del nuovo Papa, almeno per chi pensa che sulla rivoluzione imposta da Bergoglio in tanti settori ecclesiali «non si può tornare indietro».

E, a parte gli elenchi dei papabili e i possibili fronti contrapposti, nelle congregazioni generali pre-Conclave, come accadde proprio nel 2013 con la successiva elezione di Francesco, avrà la meglio chi nei propri interventi riuscirà a trasmettere carisma e a catalizzare maggiormente i convincimenti dei confratelli.

La corrente tradizionalista

Non mancherà certo l'assalto dei restauratori, di chi nel Collegio cardinalizio vorrebbe riportare indietro l'orologio della storia e fare piazza pulita di molte delle innovazioni di Francesco, in particolare in campi come la pastorale della famiglia (c'è chi non nasconde di non aver ancora digerito la comunione ai divorziati risposati) o peggio ancora le benedizioni alle coppie gay, o anche i rapporti con le altre religioni, oppure certe fughe in avanti tuttora mal sopportate.

Un nome a sorpresa?

Il fatto che ben 108 dei 135 cardinali elettori, cioè l'80 per cento, siano stati nominati da Francesco non garantisce sul risultato finale: si tratta di un gruppo molto composito, tra cui molti non si conoscono fra loro, e che comprende anche fieri oppositori della linea di Bergoglio.

Un nome per tutti, l'ex prefetto per la Dottrina della fede, Gerhard Ludwig Müller, fiero oppositore della linea bergogliana.

L'esito del Conclave è dunque molto incerto. E a parte i favoriti elencati finora dai media, è possibile che alla fine prevalga un nome del tutto a sorpresa.