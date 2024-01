I votanti del Principato hanno preso oggi importanti decisioni. Keystone

Niente fotovoltaico obbligatorio per i nuovi edifici del Liechtenstein: la popolazione del principato ha oggi respinto a chiara maggioranza una legge votata dal parlamento e contro la quale era stato lanciato il referendum.

I no sono stati esattamente i due terzi, il 66,6%, per una partecipazione che ha sfiorato il 68%.

Con il 65,2% di no i votanti hanno anche respinto – sempre per referendum – nuove norme energetiche nel settore dell'edilizia, regole che sarebbero state armonizzate a quelle elvetiche.

Una terza opposizione – ma più sfumata, al 53,9% – è giunta riguardo a un'iniziativa popolare per modificare la legge sulla cartella clinica elettronica: chi non vuole un fascicolo elettronico dovrà quindi anche in futuro continuare a scegliere attivamente di non partecipare al progetto.

hm, ats