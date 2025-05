Il Pakistan minaccia ritorsioni dopo gli attacchi indiani Il Pakistan minaccia l'India di ritorsioni. Immagine: dpa Secondo il Pakistan, almeno 26 persone sono state uccise e altre decine ferite negli attacchi indiani. Immagine: dpa Secondo l'India, gli obiettivi attaccati erano «infrastrutture terroristiche». Immagine: dpa Il Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres è molto preoccupato per l'ultima escalation (foto d'archivio). Immagine: dpa Soldati paramilitari indiani sorvegliano un giardino alla periferia di Srinagar, nel Kashmir controllato dall'India (foto d'archivio). Immagine: dpa Il Pakistan minaccia ritorsioni dopo gli attacchi indiani Il Pakistan minaccia l'India di ritorsioni. Immagine: dpa Secondo il Pakistan, almeno 26 persone sono state uccise e altre decine ferite negli attacchi indiani. Immagine: dpa Secondo l'India, gli obiettivi attaccati erano «infrastrutture terroristiche». Immagine: dpa Il Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres è molto preoccupato per l'ultima escalation (foto d'archivio). Immagine: dpa Soldati paramilitari indiani sorvegliano un giardino alla periferia di Srinagar, nel Kashmir controllato dall'India (foto d'archivio). Immagine: dpa

L'India ha attaccato diverse «infrastrutture terroristiche» in Pakistan. Almeno 26 persone sono state uccise. Cosa sta succedendo? Una panoramica in sette punti.

Cosa è successo?

Due settimane dopo un attacco terroristico nella tormentata regione del Kashmir, l'India dichiara di aver colpito diversi obiettivi in Pakistan.

L'azione militare è nota anche come «Operazione Sindoor». Gli obiettivi sono «infrastrutture terroristiche», stando a quanto scrive il Ministero della Difesa di Nuova Delhi in un comunicato.

L'India ha dichiarato di aver attaccato nove località in Pakistan e nella parte del Kashmir controllata dai pakistani. L'esercito pakistano ha dichiarato che sono state colpite cinque località.

Secondo il Pakistan, 38 persone sono state uccise e almeno 44 sono rimaste ferite (bilancio attualizzato l'ultima volta alle 11:10 di mercoledì 7 maggio, ora svizzera, ndt).

Ci sarebbero state vittime anche in India, con almeno tre civili uccisi dal fuoco pakistano nella parte del Kashmir controllata dall'India, ha dichiarato l'esercito in un rapporto dei media.

Cosa si sa degli attacchi

Non è ancora chiaro quali luoghi siano stati attaccati esattamente. Ma circolano online immagini della città di Muzaffarabad, la principale località della parte pakistana del Kashmir, che mostrano una moschea danneggiata.

I residenti di Muzaffarabad hanno sentito il rumore degli aerei, come riportato dal New York Times. Hanno detto che un luogo vicino a Muzaffarabad, usato dal gruppo militante Lashkar-e-Taiba, è stato colpito nei bombardamenti.

Sono stati segnalati anche attacchi missilistici dalle città di Bagh, Kotli, Shakar Garh, Muridke e Bahawalpur, quest'ultima molto a sud, fuori dal Kashmir, nella provincia del Punjab.

I militari pakistani hanno sottolineato che gli aerei da guerra indiani non sono entrati nello spazio aereo pakistano durante gli attacchi.

Perché l'India sta attaccando il Pakistan?

I bombardamenti rappresentano una significativa escalation delle recenti tensioni tra le due potenze nucleari. Sono stati scatenati da un attacco terroristico avvenuto il 22 aprile 2025 nella parte controllata dall'India della tormentata regione del Kashmir.

Attentatori armati hanno ucciso 26 persone - per lo più turisti indiani - in un prato di montagna in una zona turistica vicino alla città di Pahalgam.

Il governo di Nuova Delhi accusa il Pakistan di essere coinvolto.

Quali sono le origini del conflitto?

Fin dall'indipendenza e dalla spartizione dell'India britannica nel 1947, quando sono stati creati i due Stati dell'India e del Pakistan nella loro forma attuale, ci sono state tensioni tra i due Paesi.

La divisione del territorio ha creato lo Stato musulmano del Pakistan, mentre l'India è prevalentemente indù e in parte buddista.

Da allora si sono verificati conflitti soprattutto nella regione del Kashmir, che entrambi gli Stati rivendicano per sé e che è di fatto divisa.

Negli ultimi 75 anni, la regione è stata più volte oggetto di guerre, con l'India che ha recentemente lanciato attacchi aerei simili nel 2019.

Ecco come ha reagito il Pakistan

In seguito all'attacco indiano, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato una risposta.

«Il Pakistan ha tutto il diritto di dare una risposta appropriata a questo atto di guerra imposto dall'India e una risposta appropriata sarà data», ha dichiarato Sharif in un comunicato. «La gioia temporanea dell'India sarà sostituita da un dolore duraturo», ha aggiunto.

I circoli di intelligence pakistani hanno poi riferito dell'abbattimento di due jet da combattimento indiani. Il governo pakistano ha annunciato sulla piattaforma X che ne erano stati abbattuti ben cinque.

Un portavoce dell'autorità per l'aviazione civile ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca, interpellato in merito, che il Pakistan ha chiuso il suo spazio aereo per 48 ore in seguito agli attacchi dell'India.

Anche le operazioni di volo negli aeroporti di Islamabad e Lahore sono state sospese fino a nuovo ordine.

Cosa dice l'India

Dopo l'attacco terroristico del 22 aprile, l'India ha minacciato ritorsioni. Il Paese indù accusa il vicino musulmano Pakistan di sostenere i gruppi terroristici e quindi la violenza contro l'India.

Il ministro degli Esteri indiano ha quindi giustificato gli attuali attacchi aerei con la lotta al terrorismo. «Il mondo deve mostrare tolleranza zero nei confronti del terrorismo», scrive Subrahmanyam Jaishankar su X. Le «infrastrutture terroristiche» in Pakistan sono state deliberatamente prese di mira.

Il Ministero della Difesa indiano ha definito la propria azione «mirata, misurata e non esacerbante», aggiungendo che l'India ha esercitato una notevole moderazione nella scelta degli obiettivi e nel metodo di esecuzione.

Le reazioni

Donald Trump: «Spero solo che finisca molto rapidamente», ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti durante un evento alla Casa Bianca. Ha inoltre definito l'escalation «una vergogna».

Nazioni Unite: il Segretario generale dell'ONU António Guterres ha espresso la sua «profonda preoccupazione» in seguito agli attacchi.

«Il mondo non può permettersi un confronto militare tra India e Pakistan», ha detto secondo una dichiarazione del suo ufficio martedì (ora locale). Ha invitato entrambe le potenze nucleari a esercitare la moderazione militare.

Cina: anche Pechino ha espresso preoccupazione per l'escalation nei Paesi vicini. Il governo cinese ha invitato entrambi i Paesi alla moderazione.

La Cina deplora l'azione militare dell'India ed è preoccupata per l'evoluzione della situazione, ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino.

La Cina ha invitato entrambe le parti a dare priorità alla pace e alla stabilità e ad evitare ulteriori azioni che complicherebbero la situazione.

Mentre le relazioni sino-indiane sono considerate estremamente tese a causa, tra l'altro, dei conflitti di confine sull'Himalaya, Pechino mantiene strette relazioni economiche con il Pakistan.

Attraverso la sua iniziativa di investimenti e infrastrutture «Nuova Via della Seta», la Cina sta costruendo strade e ferrovie nel Paese sud-asiatico per collegare la regione cinese occidentale dello Xinjiang con il Mar Arabico, nel sud-ovest del Pakistan.

In passato, tuttavia, anche i lavoratori cinesi hanno perso la vita in attacchi di gruppi militanti nel Pakistan sud-occidentale.

Sia allora che oggi, la Cina ha dichiarato di rifiutare ogni forma di terrorismo.