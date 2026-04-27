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Ticker Medio Oriente L'Iran agli USA: «Negoziati sul nucleare dopo la riapertura di Hormuz» - Israele ha ripreso a colpire il Libano

Sara Matasci

27.4.2026

Gallery Medio Oriente 23 aprile
Gallery Medio Oriente 23 aprile. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, partono sabato per il Pakistan per avviare colloqui diplomatici, mentre il vicepresidente JD Vance - presente anche negli incontri con i rappresentanti di Pakistan e Iran - è pronto a unirsi alla missione se i negoziati dovessero avanzare.

Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, partono sabato per il Pakistan per avviare colloqui diplomatici, mentre il vicepresidente JD Vance - presente anche negli incontri con i rappresentanti di Pakistan e Iran - è pronto a unirsi alla missione se i negoziati dovessero avanzare.

Immagine: KEYSTONE

Gallery Medio Oriente 23 aprile. L’esercito israeliano ha nuovamente invitato i civili libanesi a non rientrare nel sud del Libano, dove resta schierato nonostante la tregua, per motivi di sicurezza legati all’attività di Hezbollah.

L’esercito israeliano ha nuovamente invitato i civili libanesi a non rientrare nel sud del Libano, dove resta schierato nonostante la tregua, per motivi di sicurezza legati all’attività di Hezbollah.

Immagine: KEYSTONE

Gallery Medio Oriente 23 aprile. La scadenza del 1° maggio segna i 60 giorni di guerra e, secondo la legge americana, potrebbe costringere Trump a chiedere al Congresso l’autorizzazione per continuare il conflitto.

La scadenza del 1° maggio segna i 60 giorni di guerra e, secondo la legge americana, potrebbe costringere Trump a chiedere al Congresso l’autorizzazione per continuare il conflitto.

Immagine: sda

Gallery Medio Oriente 23 aprile. Il presidente Donald Trump parla fuori dallo Studio Ovale della Casa Bianca.

Il presidente Donald Trump parla fuori dallo Studio Ovale della Casa Bianca.

Immagine: KEYSTONE

Gallery Medio Oriente 23 aprile. I prezzi dell'energia sono diminuiti dopo la crisi energetica della guerra in Ucraina (immagine d'archivio)

I prezzi dell'energia sono diminuiti dopo la crisi energetica della guerra in Ucraina (immagine d'archivio)

Immagine: Jonas Walzberg/dpa

Gallery Medio Oriente 23 aprile. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu 

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu 

Immagine: sda

Gallery Medio Oriente 23 aprile. Navi in attesa di passare dallo Stretto di Hormuz

Navi in attesa di passare dallo Stretto di Hormuz

Immagine: sda

Gallery Medio Oriente 23 aprile. Le proteste sulla guerra in Medio Oriente erano arrivate anche davanti all'edificio della Corte penale internazionale dell'Aia. (immagine d'archivio)

Le proteste sulla guerra in Medio Oriente erano arrivate anche davanti all'edificio della Corte penale internazionale dell'Aia. (immagine d'archivio)

Immagine: sda

Gallery Medio Oriente 23 aprile
Gallery Medio Oriente 23 aprile. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, partono sabato per il Pakistan per avviare colloqui diplomatici, mentre il vicepresidente JD Vance - presente anche negli incontri con i rappresentanti di Pakistan e Iran - è pronto a unirsi alla missione se i negoziati dovessero avanzare.

Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, partono sabato per il Pakistan per avviare colloqui diplomatici, mentre il vicepresidente JD Vance - presente anche negli incontri con i rappresentanti di Pakistan e Iran - è pronto a unirsi alla missione se i negoziati dovessero avanzare.

Immagine: KEYSTONE

Gallery Medio Oriente 23 aprile. L’esercito israeliano ha nuovamente invitato i civili libanesi a non rientrare nel sud del Libano, dove resta schierato nonostante la tregua, per motivi di sicurezza legati all’attività di Hezbollah.

L’esercito israeliano ha nuovamente invitato i civili libanesi a non rientrare nel sud del Libano, dove resta schierato nonostante la tregua, per motivi di sicurezza legati all’attività di Hezbollah.

Immagine: KEYSTONE

Gallery Medio Oriente 23 aprile. La scadenza del 1° maggio segna i 60 giorni di guerra e, secondo la legge americana, potrebbe costringere Trump a chiedere al Congresso l’autorizzazione per continuare il conflitto.

La scadenza del 1° maggio segna i 60 giorni di guerra e, secondo la legge americana, potrebbe costringere Trump a chiedere al Congresso l’autorizzazione per continuare il conflitto.

Immagine: sda

Gallery Medio Oriente 23 aprile. Il presidente Donald Trump parla fuori dallo Studio Ovale della Casa Bianca.

Il presidente Donald Trump parla fuori dallo Studio Ovale della Casa Bianca.

Immagine: KEYSTONE

Gallery Medio Oriente 23 aprile. I prezzi dell'energia sono diminuiti dopo la crisi energetica della guerra in Ucraina (immagine d'archivio)

I prezzi dell'energia sono diminuiti dopo la crisi energetica della guerra in Ucraina (immagine d'archivio)

Immagine: Jonas Walzberg/dpa

Gallery Medio Oriente 23 aprile. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu 

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu 

Immagine: sda

Gallery Medio Oriente 23 aprile. Navi in attesa di passare dallo Stretto di Hormuz

Navi in attesa di passare dallo Stretto di Hormuz

Immagine: sda

Gallery Medio Oriente 23 aprile. Le proteste sulla guerra in Medio Oriente erano arrivate anche davanti all'edificio della Corte penale internazionale dell'Aia. (immagine d'archivio)

Le proteste sulla guerra in Medio Oriente erano arrivate anche davanti all'edificio della Corte penale internazionale dell'Aia. (immagine d'archivio)

Immagine: sda

Sabato 28 febbraio Israele e gli USA hanno attaccato l'Iran, uccidendo la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba, rimasto ferito nei raid del 10 marzo. Falliti i negoziati di pace, nemmeno una tregua ha retto. Il punto cruciale rimane lo Stretto di Hormuz, da dove devono passare le petroliere. Gli aggiornamenti principali sulla guerra in Medio Oriente nel live-ticker di blue News.

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Keystone-ATS, Redazione blue News

27.04.2026, 12:34

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il 28 febbraio Israele e gli USA hanno attaccato l'Iran, uccidendo la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba, gravemente ferito, ma «mentalmente lucido e attivo».
  • L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l'avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva, dopo l'apertura dello stretto e la revoca del blocco.
  • Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi avrebbe chiarito ai mediatori pakistani, egiziani, turchi e qatariani che non c'è consenso all'interno della leadership iraniana su come affrontare le richieste statunitensi.
  • Secondo un'associazione di categoria delle compagnie di navigazione petrolifera, circa 2'400 marittimi rimangono bloccati su oltre 105 petroliere nello Stretto di Hormuz.
  • Nonostante il cessate il fuoco, l'esercito israeliano ha iniziato a colpire il Libano meridionale, dopo aver emesso un avviso di evacuazione per sette città e villaggi.
  • Dal 2 marzo, ripresa dei raid israeliani su Libano, sono state uccise 2'509 persone, più di 7'000 i feriti. 14 i morti solo nella giornata di domenica.
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  • 11.53

    L'Iran vieta l'esportazione di lastre e lamiere d'acciaio

    L'Organizzazione iraniana per la promozione del commercio ha dichiarato, tramite una direttiva, che l'esportazione di lastre e lamiere d'acciaio è vietata fino al 30 maggio, a causa delle pressioni che l'industria siderurgica del Paese sta subendo in seguito agli attacchi statunitensi e israeliani. Lo riporta Iran International.

    Il segretario dell'associazione dei produttori di acciaio iraniani aveva precedentemente affermato che erano in corso i lavori per un piano urgente di importazione di bramme e lamiere laminate a caldo e ha inoltre esortato le industrie a gestire con attenzione la domanda di materie prime per i prossimi due mesi.

    Dal canto suo, la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Berlino per la giornata del conclave dell'Unione (Cdu-Csu). ha dichiarato che «è troppo presto per una revoca delle sanzioni all'Iran». Lo ha detto la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Berlino per la giornata del conclave dell'Unione (Cdu-Csu). «Dobbiamo prima vedere un cambiamento fondamentale», ha aggiunto.

    Intanto, il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, chiede all'Onu di assumere responsabilità sulla guerra in Iran. «Se il Consiglio di Sicurezza adesso assumerà responsabilità, questo rafforzerà anche l'ordine internazionale», ha affermato a Berlino, prima di partire per New York, dove è in programma una visita all'Onu.

  • 11.30

    Araghchi ai mediatori: «Manca il consenso in Iran sulle richieste USA»

    Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe chiarito ai mediatori pakistani, egiziani, turchi e qatariani, durante il fine settimana, che non c'è consenso all'interno della leadership iraniana su come affrontare le richieste statunitensi. Lo riporta Axios citando una fonte.

    Gli Stati Uniti chiedono all'Iran di sospendere l'arricchimento dell'uranio per almeno un decennio e di rimuovere l'uranio arricchito dal Paese. La nuova proposta, presentata agli Stati Uniti tramite i mediatori pakistani, si concentra innanzitutto sulla risoluzione della crisi dello stretto di Hormuz e del blocco statunitense.

    Nell'ambito di tale accordo - ricorda il media americano - il cessate il fuoco verrebbe esteso per un lungo periodo oppure le parti si accorderebbero per una fine definitiva della guerra.

    Intanto, il leader di Hezbollah Naïm Qassem ritiene che i negoziati con Israele faranno precipitare il Libano in un «ciclo di instabilità», ribadendo il suo «categorico rifiuto» di negoziati diretti con Israele.

    Hezbollah inoltre non si tirerà indietro di fronte alle «minacce» israeliane, afferma il suo leader in una dichiarazione letta dall'emittente televisiva affiliata Al-Manar.

    «Questi negoziati e il loro esito non esistono e non ci riguardano minimamente - ha affermato - Continuiamo la nostra resistenza per difendere il Libano».

  • 10.38

    Borsa: l'Europa debole tra Medio Oriente e trimestrali

    Le Borse europee proseguono deboli mentre si guarda agli sviluppi in Medio Oriente dopo la proposta dell'Iran agli Stati Uniti, in particolare sulla riapertura dello stretto di Hormuz.

    Gli investitori sono alla ricerca di indizi sulle prossime mosse delle banche centrali, mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali.

    L'indice stoxx 600 cede lo 0,2%. In calo Zurig (-0,3%), Londra (-0,2%), poco mosse Parigi (-0,04%) e Madrid (+0,07%), positiva Francoforte (+0,1%). I principali listini sono appesantiti dal settore tecnologico (-0,6%). Male anche le utility (-0,4%), con il prezzo del gas che riduce il rialzo.

    Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 45,23 euro al megawattora, con un aumento dello 0,8%. Seduta negativa per le auto (-0,4%) mentre sale il settore del lusso (+0,2%). In rialzo l'energia (+0,7%), con il prezzo del petrolio in aumento. Il Wti guadagna il 2,7% a 96,92 dollari al barile. Il Brent sale del 2,9% a 108,29 dollari.

    Per quanto riguarda le valute, l'euro sale a 1,1742 sul biglietto verde, con un aumento dello 0,18 per cento. Sul fronte valutario il dollaro si indebolisce sulle principali valute internazionali. L'euro sale a 1,1742 sul biglietto verde, con un aumento dello 0,18%.

  • 10.30

    «Oltre 2'000 marittimi bloccati su 105 petroliere a Hormuz»

    Secondo un'associazione di categoria delle compagnie di navigazione petrolifera, circa 2'400 marittimi rimangono bloccati su oltre 105 petroliere nello Stretto di Hormuz. Lo scrive la Bbc.

    L'Iran ha dichiarato che lo stretto strategico per la navigazione, attraverso il quale transita circa il 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto (Gnl) mondiale, non può essere riaperto a causa delle «flagranti violazioni del cessate il fuoco» da parte di Stati Uniti e Israele.

    Intervenendo al programma Today della BBC, Tim Wilkins, direttore generale dell'associazione di categoria dei trasportatori di petroliere Intertanko, ha descritto come questa chiusura abbia causato il blocco di numerosi marittimi al largo delle coste iraniane.

    Wilkins spiega che a bordo si registrano «un'enorme quantità di ansia, stress e stanchezza», poiché gli equipaggi devono gestire le provviste di base, tra cui cibo e acqua, e svolgere compiti pratici come la rimozione dei rifiuti.

    «Molti sono bloccati a bordo senza alcuna certezza su quando potranno tornare a casa», aggiunge.

  • 08.50

    La Marina USA ha intercettato 38 navi collegate all'Iran

    Navi ed elicotteri della Marina statunitense hanno intercettato 38 navi mercantili collegate all'Iran dall'inizio del blocco navale. Lo ha riferito il Comando Centrale degli Stati Uniti in Medio Oriente. Lo riporta Interfax.

    «La Marina statunitense continua a far rispettare il blocco dei porti iraniani, impedendo alle navi di entrare o uscire. Le forze statunitensi hanno ordinato a 38 navi di invertire la rotta o di tornare in porto», si legge in una nota.

    In particolare, sabato, un elicottero della Marina statunitense decollato dal cacciatorpediniere lanciamissili USS Pinckney ha intercettato la nave mercantile Sevan, soggetta a sanzioni statunitensi, nel Mar Arabico.

    Su ordine delle forze armate statunitensi, la nave è stata rimandata in Iran. Inoltre, la scorsa settimana, due petroliere soggette a sanzioni e appartenenti alla «flotta ombra» iraniana, la Majestic X e la Tifani, sono state sequestrate nell'Oceano Indiano dal Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti.

    «Continueremo le attività di contrasto marittimo a livello globale per smantellare le reti illecite e intercettare le navi soggette a sanzioni che forniscono supporto materiale all'Iran ovunque operino», ha sottolineato il comando.

  • 08.25

    L'Iran agli USA: «Negoziati sul nucleare dopo la riapertura di Hormuz»

    L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l'avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva, dopo l'apertura dello stretto e la revoca del blocco. Lo riporta Axios.

    La proposta «si concentra sulla risoluzione della crisi relativa allo Stretto e al blocco statunitense».

    Secondo le fonti, la nuova proposta sarebbe stata presentata agli Stati Uniti tramite mediatori pachistani. «La diplomazia è in una fase di stallo e la leadership iraniana è divisa su quali concessioni sul nucleare debbano essere messe sul tavolo. La proposta iraniana aggirerebbe questo problema, puntando a un accordo più rapido», osserva Axios.

    «Come parte di questo accordo - spiega Axios - il cessate il fuoco verrebbe esteso per un lungo periodo oppure le parti si accorderebbero su una fine definitiva della guerra. Secondo la proposta, i negoziati sul nucleare inizierebbero solo in una fase successiva, dopo l'apertura dello stretto e la revoca del blocco».

    Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe tenere oggi un incontro sull'Iran con i suoi principali collaboratori per la sicurezza nazionale e la politica estera per «discutere dello stallo nei negoziati e dei possibili prossimi passi».

    Intanto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.

  • 08.00

    Riprende il nostro live-ticker

    Buongiorno e ben ritrovati nel nostro spazio dedicato a tutto quello che succede nella guerra di USA e Israele contro l'Iran.

    Buona lettura.

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