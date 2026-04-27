L'Iran agli USA: «Negoziati sul nucleare dopo la riapertura di Hormuz»

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L'Organizzazione iraniana per la promozione del commercio ha dichiarato, tramite una direttiva, che l'esportazione di lastre e lamiere d'acciaio è vietata fino al 30 maggio, a causa delle pressioni che l'industria siderurgica del Paese sta subendo in seguito agli attacchi statunitensi e israeliani. Lo riporta Iran International.

Il segretario dell'associazione dei produttori di acciaio iraniani aveva precedentemente affermato che erano in corso i lavori per un piano urgente di importazione di bramme e lamiere laminate a caldo e ha inoltre esortato le industrie a gestire con attenzione la domanda di materie prime per i prossimi due mesi.

Dal canto suo, la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Berlino per la giornata del conclave dell'Unione (Cdu-Csu). ha dichiarato che «è troppo presto per una revoca delle sanzioni all'Iran». Lo ha detto la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Berlino per la giornata del conclave dell'Unione (Cdu-Csu). «Dobbiamo prima vedere un cambiamento fondamentale», ha aggiunto.

Intanto, il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, chiede all'Onu di assumere responsabilità sulla guerra in Iran. «Se il Consiglio di Sicurezza adesso assumerà responsabilità, questo rafforzerà anche l'ordine internazionale», ha affermato a Berlino, prima di partire per New York, dove è in programma una visita all'Onu.