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Medio Oriente L'Iran chiude ancora Hormuz: «I raid di Israele in Libano violano l'accordo»

SDA

20.6.2026 - 15:46

L'Iran ha annunciato che la navigazione nello Stretto di Hormuz è di nuovo ferma. (foto d'archivio)
L'Iran ha annunciato che la navigazione nello Stretto di Hormuz è di nuovo ferma. (foto d'archivio)
Keystone

L'Iran ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA con i raid di Israele in Libano. Lo riferisce il comando militare iraniano.

Keystone-SDA

20.06.2026, 15:46

20.06.2026, 16:04

«Abbiamo adottato questa misura a causa del chiaro mancato rispetto da parte degli Stati Uniti degli impegni assunti – previsti nel primo articolo del Memorandum d'intesa Iran-USA – nonché della continua violazione del cessate il fuoco da parte del regime sionista nel Libano meridionale, dell'uccisione spietata e dello sfollamento di centinaia di libanesi e anche in considerazione del fatto che le forze del regime occupante sionista non si sono ritirate dal Libano meridionale», ha dichiarato il Comando centrale di Khatamolanbia in un comunicato.

La nota diffusa dall’emittente pubblica ha anche messo in guardia: se l’offensiva dovesse proseguire, potrebbero essere adottate nuove iniziative.

«Questo è il primo passo in risposta al mancato rispetto da parte del nemico dei suoi impegni e, se le aggressioni dovessero continuare, Teheran pianificherà e attuerà ulteriori misure per costringere il nemico a rispettare i propri impegni», si legge nel comunicato.

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Il traffico marittimo nello stretto, lo ricordiamo, era ripartito all’inizio della settimana, dopo la conclusione dell’intesa provvisoria tra Washington e Teheran.

Gli attacchi israeliani condotti sabato nel sud del Libano hanno provocato almeno 16 morti, fra cui due bambini.

I bombardamenti sono avvenuti poche ore dopo la diffusione di informazioni su un possibile cessate il fuoco. La prosecuzione degli scontri rischia ora di compromettere l’accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto in Medio Oriente.

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