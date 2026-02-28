Impatto nella capitale iraniana Teheran. Bild: KEYSTONE

L'Iran minaccia gli Stati Uniti e Israele di ritorsioni. I missili a medio raggio potrebbero essere utilizzati per attaccare le basi statunitensi in tutto il Medio Oriente.

Hai fretta? blue News riassume per te In seguito all'attacco di Stati Uniti e Israele, l'Iran minaccia ritorsioni.

Il considerevole arsenale missilistico degli iraniani, in particolare, potrebbe causare perdite.

Le basi statunitensi si trovano nel raggio d'azione dei missili a medio raggio e potrebbero essere bersaglio di attacchi iraniani. poiché non molto ben protette.

Non sarebbero nemmeno da sottovalutare gli attacchi informatici.

Nella loro risposta immediata, gli iraniani, per ora, non si sono rivelati molto efficaci. Mostra di più

L'Iran ha reagito con parole drastiche dopo l'inizio degli attacchi di Israele e del suo alleato statunitense.

«Vi abbiamo avvertito. Ora avete scelto una strada il cui esito non è più nelle vostre mani», ha dichiarato il capo della commissione di sicurezza, Ebrahim Azizi.

Gli Stati Uniti e gli israeliani dovrebbero prendere sul serio questa minaccia, poiché l'Iran è tutt'altro che indifeso.

Il considerevole arsenale missilistico, in particolare, potrebbe causare gravi perdite da parte degli aggressori. Ma non è chiaro in che misura le scorte siano diminuite in seguito alla guerra di 12 giorni con Israele.

Le basi statunitensi non sono ben protette?

Farzan Sabet, analista di politica mediorientale presso il Geneva Graduate Institute, ha dichiarato a «Der Spiegel»: «Si presume che le scorte iraniane di missili a corto raggio, missili da crociera, missili antinave e droni siano in gran parte intatte e rappresentino la più grande minaccia sul fronte del Golfo Persico e nelle sue immediate vicinanze. Non ci sono cifre chiare sui missili, ma probabilmente sono migliaia o più», dice Sabet.

I missili balistici a medio raggio sono la minaccia maggiore, come scrive il «New York Times». Con una gittata di quasi 2'000 km, possono raggiungere le basi statunitensi in Turchia e in tutto il Medio Oriente, comprese le città di Israele, causando gravi distruzioni e vittime.

Le basi americane non dispongono di un sofisticato sistema di difesa aerea come gli israeliani con il loro Iron Dome e potrebbero quindi essere particolarmente bersagliate dall'esercito iraniano.

Navi mercantili nel mirino?

Secondo le forze armate iraniane, hanno attaccato una struttura militare statunitense come rapida reazione agli attacchi di Israele e degli Stati Uniti. Secondo la radio di Stato, è stato attaccato con missili un centro logistico navale statunitense nello Stato del Golfo del Bahrein.

Un altro obiettivo potrebbero essere le navi mercantili e le petroliere nel Golfo Persico. Il 20% del commercio mondiale di petrolio passa attraverso lo Stretto di Hormuz e gli attacchi iraniani potrebbero far lievitare enormemente i prezzi dell'energia.

Anche gli attacchi informatici massicci da parte dell'Iran sono una minaccia. Gli hacker potrebbero attaccare importanti istituzioni come aziende energetiche, strutture militari e banche, causando il caos nei rispettivi Paesi.

Finora quasi tutti intercettati i missili iraniani

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver intercettato sia una prima che una seconda ondata di attacchi missilistici iraniani, segnalando che i detriti dei missili sono caduti sulla capitale Abu Dhabi senza causare feriti, dopo che una prima ondata di attacchi aveva ucciso un civile.

L'esercito giordano, da parte sua, ha annunciato di aver abbattuto due missili diretti sul territorio del regno.

Quattro persone sono invece state uccise da un missile iraniano caduto nel sud della Siria. Lo riporta l'agenzia di stampa siriana Sana.