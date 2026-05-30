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Medio Oriente L'Iran condanna a morte un altro atleta per le proteste a gennaio

SDA

30.5.2026 - 20:31

In Iran la repressione è forte.
In Iran la repressione è forte.
Keystone

Benyamin Naqdi, prigioniero politico iraniano e campione di arti marziali arrestato durante le proteste di gennaio a Shiraz, è stato condannato a morte per aver diffuso «la corruzione sulla terra». Lo ha dichiarato il suo avvocato, scrive Iran International.

Keystone-SDA

30.05.2026, 20:31

30.05.2026, 20:43

I media statali avevano precedentemente diffuso un video della confessione estorta a Naqdi, identificandolo come il giovane che aveva usato una tanica piena di liquido infiammabile per lanciare fiamme contro le pattuglie motociclistiche governative a Shiraz.

Il suo avvocato Mostafa Nili ha dichiarato al canale Emtedad che Naqdi era stato inizialmente incriminato con accuse che includevano «moharebeh» (guerra contro Dio), appartenenza a gruppi che minacciano la sicurezza, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di crimini contro la sicurezza nazionale e propaganda contro il governo.

Nili ha aggiunto che le accuse separate di lesioni personali a ufficiali e porto d'armi da taglio sono state ritirate, ma i giudici della Corte rivoluzionaria hanno considerato tutte le restanti accuse come «corruzione in terra» e hanno emesso la condanna a morte su questa base. Naqdi è un atleta con diversi titoli di campione nel kickboxing e nel Muay Thai.

Lo scorso 30 aprile la magistratura iraniana aveva annunciato di aver fatto giustiziare Sasan Azadvar, atleta di karate 21enne arrestato anche lui durante le proteste di gennaio.

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