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L'Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di «protesta per l'escalation di Israele in Libano». Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando l'iraniana Tasnim.

Sven Ziegler SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo i media statali, l'Iran ha interrotto le comunicazioni indirette con gli Stati Uniti.

Teheran chiede la fine degli attacchi israeliani in Libano e nella Striscia di Gaza.

La leadership di Teheran considera gli attacchi contro Hezbollah una violazione del cessate il fuoco dell'8 aprile. Mostra di più

Secondo l'agenzia di stampa statale iraniana Tasnim, l'Iran ha immediatamente interrotto tutti i negoziati con gli Stati Uniti. Il comunicato afferma che Teheran si è ritirato da tutti i tavoli negoziali con effetto immediato.

Come riporta inoltre l'agenzia di stampa Tasnim, vicina alle Guardie Rivoluzionarie, la delegazione negoziale iraniana non invierà più messaggi a Washington tramite intermediari fino a nuovo avviso.

Secondo il rapporto, i nuovi contatti riprenderanno solo dopo che saranno soddisfatte le richieste iraniane.

La richiesta principale è la fine delle azioni militari israeliane contro Hezbollah in Libano e contro Hamas nella Striscia di Gaza.

L'Iran ritiene che il cessate il fuoco sia stato violato

La leadership di Teheran sostiene che gli attacchi israeliani costituiscono una violazione del cessate il fuoco concordato tra Iran e Stati Uniti l'8 aprile.

Con questa mossa, la Repubblica Islamica sta aumentando la pressione politica su Washington. Sebbene gli Stati Uniti non siano considerati un belligerante diretto nelle operazioni israeliane, sono il più stretto alleato di Israele e il suo più importante sostenitore militare.

Nuova incertezza per la regione

L'interruzione temporanea dei negoziati rischia di complicare ulteriormente gli sforzi diplomatici volti a stabilizzare la situazione. Gli osservatori avevano recentemente sperato che i contatti indiretti tra Washington e Teheran potessero contribuire a prevenire un'ulteriore escalation in Medio Oriente.

Non è ancora chiaro se si tratti di una misura temporanea o di un'interruzione definitiva dei negoziati. Washington non ha rilasciato commenti immediati.