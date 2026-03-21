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Può colpire anche l'Europa? L'Iran lancia missili a 4'000 km: ecco cosa c'è da sapere sull'attacco alla base di Diego Garcia

dpa

21.3.2026 - 13:48

Qual è il significato dell'attacco missilistico dell'Iran a Diego Garcia? - Galleria
Qual è il significato dell'attacco missilistico dell'Iran a Diego Garcia? - Galleria. Per la prima volta l’Iran lancia missili balistici in direzione della base anglo-americana di Diego Garcia, situata a quasi 4000 chilometri di distanza. (foto d’archivio)

Per la prima volta l’Iran lancia missili balistici in direzione della base anglo-americana di Diego Garcia, situata a quasi 4000 chilometri di distanza. (foto d’archivio)

Immagine: dpa

Qual è il significato dell'attacco missilistico dell'Iran a Diego Garcia? - Galleria. Finora la base di Diego Garcia, nelle isole Chagos, era considerata fuori dalla portata dei missili balistici iraniani. (foto d’archivio)

Finora la base di Diego Garcia, nelle isole Chagos, era considerata fuori dalla portata dei missili balistici iraniani. (foto d’archivio)

Immagine: dpa

Qual è il significato dell'attacco missilistico dell'Iran a Diego Garcia? - Galleria
Qual è il significato dell'attacco missilistico dell'Iran a Diego Garcia? - Galleria. Per la prima volta l’Iran lancia missili balistici in direzione della base anglo-americana di Diego Garcia, situata a quasi 4000 chilometri di distanza. (foto d’archivio)

Per la prima volta l’Iran lancia missili balistici in direzione della base anglo-americana di Diego Garcia, situata a quasi 4000 chilometri di distanza. (foto d’archivio)

Immagine: dpa

Qual è il significato dell'attacco missilistico dell'Iran a Diego Garcia? - Galleria. Finora la base di Diego Garcia, nelle isole Chagos, era considerata fuori dalla portata dei missili balistici iraniani. (foto d’archivio)

Finora la base di Diego Garcia, nelle isole Chagos, era considerata fuori dalla portata dei missili balistici iraniani. (foto d’archivio)

Immagine: dpa

Per la prima volta l’Iran lancia missili contro la remota base anglo-americana di Diego Garcia. Per gli esperti è il segnale di nuove capacità di gittata e di equilibri di potere mutati a Teheran.

DPA

21.03.2026, 13:48

21.03.2026, 17:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L’Iran ha lanciato due missili balistici contro la base anglo-americana di Diego Garcia, senza colpirla.
  • L’attacco, a quasi 4'000 chilometri di distanza, suggerisce nuove capacità militari di Teheran.
  • Diego Garcia è una base strategica nell’Oceano Indiano, finora ritenuta fuori dalla portata iraniana.
  • L’episodio alimenta i timori su missili in grado di raggiungere anche l’Europa.
  • Il regime iraniano presenta l’azione come una dimostrazione di forza, anche sul piano interno.
  • Secondo gli esperti, l’attacco riflette nuovi equilibri di potere e una strategia regionale più aggressiva.
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L’Iran ha lanciato due missili balistici contro una base militare condivisa da Regno Unito e Stati Uniti sull’isola di Diego Garcia, secondo quanto riferito dalla televisione di Stato. Nessuno dei due ordigni ha colpito l’obiettivo: uno sarebbe caduto durante il volo, l’altro intercettato, stando a quanto riportano «Wall Street Journal» e «CNN» citando alti funzionari statunitensi.

Il fatto che l’attacco sia stato condotto a una distanza così elevata dal territorio iraniano indica tuttavia che Teheran dispone di capacità militari superiori a quanto molti ritenessero.

Diego Garcia, base strategica nell’Oceano Indiano

Diego Garcia è il più grande atollo dell’arcipelago delle Chagos, territorio britannico nell’Oceano Indiano utilizzato militarmente da Londra e Washington. Si trova in una posizione estremamente isolata, a diverse centinaia di chilometri a sud delle Maldive e lontano dalle principali masse continentali.

Negli anni Sessanta il Regno Unito occupò le isole Chagos, trasferendo circa 2'000 abitanti. Nel 2025 il governo britannico ha promesso di restituire l’arcipelago alle Mauritius.

Una base attrezzata per operazioni su larga scala

La base dispone di una pista di atterraggio lunga circa 3,6 chilometri, progettata per bombardieri strategici pesanti. Il porto può accogliere gruppi di portaerei e navi di rifornimento, permettendo il rapido dispiegamento di equipaggiamenti militari nel Golfo Persico in caso di crisi.

Sull’isola sono inoltre presenti una stazione terrestre del sistema GPS e installazioni per il monitoraggio spaziale e le comunicazioni. Grazie alla sua posizione remota, ma operativamente strategica, Diego Garcia è considerata un pilastro della presenza militare anglo-americana nell’Oceano Indiano.

Una base ritenuta intoccabile, finora

Fino a oggi Diego Garcia era considerata fuori dalla portata dell’esercito iraniano. La base dista quasi 4'000 chilometri dalla costa dell’Iran, ben oltre i 2'000 chilometri di gittata ufficialmente attribuiti all’arsenale missilistico di Teheran.

Da tempo però esistevano timori che l’Iran disponesse delle tecnologie necessarie per raddoppiare questo raggio d’azione. In tal caso, i suoi missili potrebbero teoricamente raggiungere anche l’Europa.

Dimostrazione di forza del regime, dentro e fuori

I media statali iraniani hanno presentato l’attacco come una prova di forza. L’agenzia Fars, vicina ai Guardiani della rivoluzione, ha sostenuto che l’Iran sarebbe in grado di colpire anche l’Europa e che le sue capacità missilistiche restano intatte, smentendo le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump secondo cui sarebbero state distrutte al 100%.

I Pasdaran hanno inoltre affermato alla radio di Stato che con gli avversari si parla ormai solo il linguaggio della forza militare, rivendicando dimostrazioni di potenza anche nello stretto di Hormuz. Hanno inoltre dichiarato che Israele, gli Stati Uniti e l’Occidente avrebbero perso influenza nella regione: «Abbiamo il controllo dei cieli sopra le vostre teste».

Per diversi osservatori si tratta di un segnale di crescente sicurezza e di un tentativo di rafforzare il peso politico interno dei Guardiani della rivoluzione, mentre Israele e Stati Uniti hanno conquistato la superiorità aerea sull’Iran dopo tre settimane di conflitto.

Gli esperti: una gittata che cambia gli equilibri

Secondo l’analista mediorientale Nawaf al-Thani, «la questione non è se il missile sia stato intercettato, ma il fatto che l’Iran potrebbe aver dimostrato una capacità di gittata ben superiore a quanto si pensasse. Un raggio di 4'000 chilometri cambia radicalmente lo scenario».

Danny Citrinowicz, tra i principali esperti di Iran, ritiene che l’attacco rifletta i nuovi equilibri interni, segnati dalla crescente influenza dei Guardiani della rivoluzione e dalla morte della Guida suprema Ali Khamenei. «Nonostante la forte ostilità ideologica verso l’Occidente, Khamenei aveva sempre mostrato prudenza nell’impiego delle forze armate. Questa cautela non è più garantita».

Anche l’esperto israeliano Raz Zimmt sottolinea che Teheran sembra voler sfruttare il conflitto come un’opportunità strategica: non solo per prevenire futuri attacchi, ma per ridefinire gli equilibri regionali. L’obiettivo, secondo questa lettura, sarebbe spingere i Paesi vicini — attraverso la deterrenza — a porre fine alla presenza militare statunitense nella regione.

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