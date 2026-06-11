Medio OrienteL'Iran non ha approvato alcun testo d'accordo con gli Stati Uniti, secondo i media iraniani
SDA
11.6.2026 - 21:14
Le agenzie di stampa iraniane Tasnim e FARS, vicine ai pasdaran, smentiscono che Teheran abbia approvato alcun testo di accordo con gli Stati Uniti.
Keystone-SDA
11.06.2026, 21:14
11.06.2026, 21:24
SDA
L'Iran «non conferma alcun accordo» scrive Tasnim mentre la FARS, citando una fonte «informata», sottolinea che «non è stata approvata nessun bozza di intesa o memorandum iniziale con gli USA, contraddicendo l'annuncio del presidente Trump».
Frena anche la televisione di Stato iraniana su X: «ogni ora racconta una bugia e si vanta», si legge nel post che non cita direttamente il presidente americano.
Poco prima il sito web di notizie americano Axios, citando fonti informate, aveva scritto che funzionari iraniani hanno riferito a diversi paesi che i colloqui di Teheran hanno portato a un accordo di massima, ma che la Guida suprema Mojtaba Khamenei doveva ancora dare la sua approvazione definitiva.
Stando ad Axios i negoziati tra l'inviato del Qatar Ali al-Thawadi e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sarebbero andati avanti fino a tarda notte ieri per arrivare ad un accordo. Qatar e Iran ritengono, scrive ancora il portale, di aver approvato un testo condiviso che dovrebbe essere accettato anche dagli Stati Uniti.