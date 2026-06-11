I media iraniani smentiscono che Teheran abbia approvato un testo d'accordo con gli USA. (foto d'archivio) Keystone

Le agenzie di stampa iraniane Tasnim e FARS, vicine ai pasdaran, smentiscono che Teheran abbia approvato alcun testo di accordo con gli Stati Uniti.

Keystone-SDA SDA

L'Iran «non conferma alcun accordo» scrive Tasnim mentre la FARS, citando una fonte «informata», sottolinea che «non è stata approvata nessun bozza di intesa o memorandum iniziale con gli USA, contraddicendo l'annuncio del presidente Trump».

Frena anche la televisione di Stato iraniana su X: «ogni ora racconta una bugia e si vanta», si legge nel post che non cita direttamente il presidente americano.

Poco prima il sito web di notizie americano Axios, citando fonti informate, aveva scritto che funzionari iraniani hanno riferito a diversi paesi che i colloqui di Teheran hanno portato a un accordo di massima, ma che la Guida suprema Mojtaba Khamenei doveva ancora dare la sua approvazione definitiva.

Stando ad Axios i negoziati tra l'inviato del Qatar Ali al-Thawadi e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sarebbero andati avanti fino a tarda notte ieri per arrivare ad un accordo. Qatar e Iran ritengono, scrive ancora il portale, di aver approvato un testo condiviso che dovrebbe essere accettato anche dagli Stati Uniti.