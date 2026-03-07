  1. Clienti privati
Ticker Medio Oriente L'Iran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi prenderemo più di mira, a meno che...»

Sara Matasci

7.3.2026

Seconda settimana di guerra contro l'Iran
Seconda settimana di guerra contro l'Iran. È importante il bilancio di vittime civili del conflitto, secondo Teheran.

È importante il bilancio di vittime civili del conflitto, secondo Teheran.

Immagine: sda

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Una nave ancorata al largo di Dubai in seguito all'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. (immagine d'illustrazione)

Una nave ancorata al largo di Dubai in seguito all'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. (immagine d'illustrazione)

Immagine: sda

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Missili lanciati dall'Iran sono visibili nel cielo sopra la zona centrale di Israele.

Missili lanciati dall'Iran sono visibili nel cielo sopra la zona centrale di Israele.

Immagine: KEYSTONE

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Il fumo si alza dopo un attacco aereo nel centro di Teheran.

Il fumo si alza dopo un attacco aereo nel centro di Teheran.

Immagine: KEYSTONE

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Questa foto satellitare di Planet Labs PBC mostra l'area di una scuola e di una base della Guardia Rivoluzionaria iraniana dopo quello che sembra essere un attacco aereo che ha preso di mira il complesso a Minab, in Iran, mercoledì 4 marzo

Questa foto satellitare di Planet Labs PBC mostra l'area di una scuola e di una base della Guardia Rivoluzionaria iraniana dopo quello che sembra essere un attacco aereo che ha preso di mira il complesso a Minab, in Iran, mercoledì 4 marzo

Immagine: KEYSTONE

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Il fumo sale dopo un attacco aereo nel centro di Teheran, Iran, 6 marzo 2026. Un'operazione militare congiunta di Israele e Stati Uniti continua a colpire diverse località in tutto l'Iran dalle prime ore del 28 febbraio 2026.

Il fumo sale dopo un attacco aereo nel centro di Teheran, Iran, 6 marzo 2026. Un'operazione militare congiunta di Israele e Stati Uniti continua a colpire diverse località in tutto l'Iran dalle prime ore del 28 febbraio 2026.

Immagine: KEYSTONE

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Sabato 7 marzo sono previsti altri voli dal Medio Oriente alla Svizzera. La compagnia aerea Edelweiss, in accordo con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ha in programma voli diretti da Mascate e Salalah, nell'Oman, a Zurigo, tra cui un volo speciale. La prenotazione viene effettuata esclusivamente tramite la hotline di Swiss.

Sabato 7 marzo sono previsti altri voli dal Medio Oriente alla Svizzera. La compagnia aerea Edelweiss, in accordo con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ha in programma voli diretti da Mascate e Salalah, nell'Oman, a Zurigo, tra cui un volo speciale. La prenotazione viene effettuata esclusivamente tramite la hotline di Swiss.

Immagine: sda

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Nuova ondata di attacchi israeliani contro roccaforti di Hezbollah in Libano

Nuova ondata di attacchi israeliani contro roccaforti di Hezbollah in Libano

Immagine: sda

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Inviare truppe di terra in Iran sarebbe una «perdita di tempo», ha dichiarato il presidente americano Donald Trump a Nbc News, ritenendo superflua tale opzione.

Inviare truppe di terra in Iran sarebbe una «perdita di tempo», ha dichiarato il presidente americano Donald Trump a Nbc News, ritenendo superflua tale opzione.

Immagine: sda

Sabato 28 febbraio, Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco «preventivo» contro l'Iran nel quale è rimasta uccisa la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba. Tutti gli aggiornamenti nel live-ticker di blue News.

,

Keystone-SDA, Redazione blue News

07.03.2026, 11:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sabato 28 febbraio Israele e gli Stati Uniti hanno dato il via a un attacco congiunto all'Iran, nel quale è stata uccisa la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba.
  • A una settimana dall'inizio di questa nuova guerra, gli Stati Uniti affermano di aver colpito più di 3.000 obiettivi.
  • Israele ha annunciato sabato una nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran.
  • L'Iran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi prenderemo più di mira, a meno di venire attaccati»
  • Ma intanto sabato vi sono state di nuovo esplosioni a Dubai, con conseguenti operazioni di intercettazione sopra l'aeroporto.
  • L'Iran si appella all'Onu: «Oltre 1.300 civili uccisi, si tratta di crimini di guerra»
  • Donald Trump esclude un intervento via terra.
  • Il nostro ultimo articolo riassuntivo raccoglie i principali episodi avvenuti nella giornata di venerdì.
Mostra di più

Qui trovate il ticker delle prime tre giornate della guerra avviata da Stati Uniti e Israele contro Iran.

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito
  • 10.05

    Riprendono le operazioni a Dubai, Emirates garantisce i voli

    Emirates ha annunciato la ripresa delle operazioni dopo la sospensione temporanea dei voli da e per Dubai.

    «I passeggeri che hanno confermato la prenotazione per i voli di questo pomeriggio possono recarsi in aeroporto. Questo vale anche per i clienti in transito a Dubai, se anche il loro volo in coincidenza è operativo», recita una nota della compagnia aerea.

    Lo scalo di Dubai, chiuso temporaneamente dopo l'intercettazione di droni dall'Iran, avrebbe intanto ripreso le operazioni, afferma la Bbc.

  • 09.47

    Verso una terza portaerei USA in Medio Oriente

    Gli Stati Uniti dovrebbero schierare una terza portaerei in Medio Oriente: è quanto scrive il Times of Israel, riportando Fox News.

    La USS George H.W. Bush ha completato l'addestramento pre-schieramento giovedì, secondo la Marina degli Stati Uniti.

    L'Istituto Navale degli Stati Uniti riferisce che la portaerei, le sue navi da guerra di scorta e il suo stormo aereo «hanno concluso l'esercitazione di addestramento per unità composite che tutti i gruppi d'attacco di portaerei devono svolgere prima di ottenere la certificazione per incarichi nazionali».

    Fox News afferma che il gruppo d'attacco di portaerei «dovrebbe schierarsi presto» e dirigersi verso il Mediterraneo orientale, dove la Uss Gerald R. Ford, la più grande portaerei del mondo, era di recente stazionata.

    La Uss Gerald R. Ford è stata vista attraversare il Canale di Suez giovedì e ora si trova nel Mar Rosso, secondo le foto diffuse dall'esercito americano. Nel frattempo, la USS Abraham Lincoln rimane di stanza nel Mar Arabico per attacchi contro l'Iran durante la guerra.

  • 09.35

    L'Iran si scusa con i Paesi vicini: «Non vi prenderemo più di mira, a meno di venire attaccati»

    TEHERAN (ats ans) - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è scusato con i paesi vicini per gli attacchi lanciati durante la guerra della Repubblica islamica contro Israele e Stati Uniti.

    «Mi scuso con i paesi vicini che sono stati attaccati dall'Iran», ha detto Pezeshkian in un discorso trasmesso dalla TV di Stato. Ha inoltre affermato che non prenderà di mira i paesi vicini a meno che non vengano attaccati da lì.

  • 09.27

    Emirates sospende tutti i voli da e per Dubai fino a nuovo avviso

    «Tutti i voli da e per Dubai sono sospesi fino a nuovo avviso. Si prega di non recarsi in aeroporto». Lo scrive su X la compagnia aerea Emirates.

    «La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è la nostra massima priorità e non sarà compromessa» aggiunge la compagnia, che fornisce le informazioni su come comportarsi rispetto ai voli prenotati «tra il 28 febbraio e il 31 marzo incluso».

    «Tutti i punti di check-in in città a Dubai sono temporaneamente chiusi fino a nuovo avviso» scrive ancora Emirates.

  • 09.13

    La Nbc: «Trump ha espresso interesse a schierare truppe in Iran»

    Il presidente americano Donald Trump ha espresso «privatamente un serio interesse» a schierare le truppe sul territorio iraniano. Lo riporta la Nbc, in base a quanto appreso da due funzionari Usa, un ex funzionario e un'altra persona a conoscenza delle conversazioni.

    Trump ha discusso l'idea sulle truppe Usa di terra con collaboratori e funzionari repubblicani fuori dalla Casa Bianca, delineando la sua visione di un Iran postbellico in cui l'uranio sia al sicuro, e in cui gli Stati Uniti e un nuovo regime di Teheran cooperino sulla produzione di petrolio in modo simile a come sta accadendo in Venezuela, hanno affermato le fonti.

    I commenti di Trump non si sono concentrati su un'invasione terrestre su larga scala dell'Iran, ma sull'idea di un piccolo contingente di truppe al servizio di scopi strategici, secondo le stesse fonti. Il tycoon non ha preso alcuna decisione né impartito ordini relativi alle truppe di terra.

  • 09.01

    Israele annuncia una nuova ondata di attacchi «su larga scala» 

    Israele ha annunciato sabato una nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran, mentre l'escalation della guerra in Medio Oriente entra nella sua seconda settimana. Del fumo si è visto levare dall'aeroporto internazionale Mehrabad della capitale iraniana.

    Un alto funzionario dell'amministrazione Trump ha affermato che la notte scorsa ha segnato la «più grande campagna di bombardamenti» americana in Iran, scrive Sky News.

    Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato a Fox Business: «Faremo i danni maggiori ai lanciamissili iraniani, alle fabbriche che costruiscono i missili. E li stiamo sostanzialmente degradando. E, sapete, la nostra campagna è stata travolgente».

  • 08.47

    Gli USA: «Oltre 3000 obiettivi colpiti»

    Gli Stati Uniti hanno affermato di aver colpito più di 3.000 obiettivi durante la prima settimana di guerra all'Iran, parte della campagna «Epic Fury».

    Lo ha riferito il Comando centrale militare degli Stati Uniti (Centcom), responsabile delle forze Usa in Medio Oriente, postando una serie di schede riassuntive su X dell'evoluzione delle operazioni.

    Tra gli obiettivi scelti figurano centri di comando e controllo, sistemi di difesa aerea, siti missilistici, navi e sottomarini della Marina iraniana. Nel dettaglio, 43 navi sono state «danneggiate o distrutte».

  • 08.32

    L'Iran all'Onu: «Oltre 1.300 civili uccisi, sono crimini di guerra»

    L'ambasciatore iraniano all'Onu, Amir Saeid Iravani, ha affermato che almeno 1.332 civili iraniani hanno perso la vita finora nella guerra e migliaia di altri sono rimasti feriti. Lo riporta il Guardian.

    Usa e Israele «hanno dimostrato di non riconoscere alcuna linea rossa nel commettere i loro crimini», ha detto l'ambasciatore secondo cui i due Paesi stanno attaccando aree e infrastrutture civili «densamente popolate», tra cui scuole, strutture mediche, ricreative e sportive.

    «Questi atti costituiscono chiari crimini di guerra e crimini contro l'umanità», ha detto chiedendo al Consiglio di Sicurezza di «agire ora, senza indugio».

    L'ambasciatore iraniano ha anche affermato che le dichiarazioni di Donald Trump sulla scelta del prossimo leader della Repubblica islamica violano il principio di non interferenza. «L'Iran è uno Stato sovrano e indipendente», ha affermato. «Non accetta, e non permetterà mai, che una potenza straniera interferisca».

  • 08.16

    Esplosioni a Dubai, operazioni di intercettazione sopra l'aeroporto

    Un'operazione di intercettazione è avvenuta sabato mattina sopra l'aeroporto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, con testimoni che parlano di una forte esplosione seguita da una colonna di fumo nel cielo.

    Il governo di Dubai ha confermato «un incidente di lieve entità dovuto alla caduta di detriti dopo un'intercettazione» e che nessuno è rimasto ferito, negando «le notizie circolanti sui social media riguardanti incidenti all'aeroporto internazionale di Dubai».

    In precedenza i media locali avevano dato notizia di due esplosioni a Dubai e una nella capitale del Bahrein. 

  • 08.03

    L'Arabia Saudita: «L'Iran mostri saggezza ed eviti errori di valutazione»

    Il ministro della Difesa saudita Khalid bin Salman ha invitato l'Iran a mostrare «saggezza» e lo ha messo in guardia da «qualsiasi errore di valutazione», mentre il suo Paese è preso di mira dai droni e dai missili di Teheran.

    «Abbiamo sottolineato che tali azioni minano la sicurezza e la stabilità regionale e abbiamo espresso la speranza che la parte iraniana dimostri saggezza ed eviti qualsiasi errore di valutazione», ha scritto il principe su X dopo un incontro con il capo dell'esercito pakistano Asim Munir.

  • 08.00

    Sabato 7 marzo: riapre il nostro live-ticker

    Buongiorno e ben tornati sulle pagine di blue News.

    Nel nostro live ticker troverete le informazioni più importanti sui fatti principali di venerdì 6 marzo sulla guerra in Medio Oriente, scatenatasi dopo l'attacco di Israele e degli Stati Uniti all'Iran.

    • Mostra di più

